ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Алібасова переслідують неприємності: продюсер став жертвою шахраїв

STYLERЖиття    13.06.2019 - 15:32
Алібасова переслідують неприємності: продюсер став жертвою шахраїв
Барі Алібасов (facebook.com/Бари Алібасов)

Зловмисник отримав від рідних Алібасова велику суму грошей

Барі Алібасов, відомий продюсер, який нещодавно сильно отруївся засобом для промивання труб, знову потрапив у халепу. Шахраї вирішили нажитися на трагедії продюсера з його котом Чучею.

Канадський сфінкс незвичайного забарвлення Чуча зник з квартири Алібасова в той момент, коли там проводили прес-конференцію для журналістів про самопочуття продюсера.

Син Барі Алібасова пообіцяв велику грошову винагороду тому, хто поверне улюбленого кота додому. У продюсера з Чучей дуже близькі стосунки і за той час, скільки Алібасов знаходився без свідомості, він лише один раз відкрив очі і його єдине питання було про домашнього улюбленця.

Алібасова переслідують неприємності: продюсер став жертвою шахраїв

Барі Алібасов і Чуча

Синові Барі Алібасова зателефонував чоловік, який заявив, що знайшов кота породи канадський сфінкс. Кіт був один в один схожий на зниклого Чучу.

Кота у незнайомця прийняла помічниця продюсера, яка не змогла відрізнити підробку. За кота незнайомцю віддали обіцяні 800 тисяч рублів (більше 300 тисяч гривень).

Підміну виявили тільки ввечері. Рідні Барі Алібасова в розпачі і збираються заявити про шахрая в поліцію. А пошуки справжнього Чучі тривають. Син продюсера знову заявив про те, що готовий заплатити за повернення кота винагороду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Барі Алібасов втратив свого кращого друга.

А також розповідали про те, що продюсера Барі Алібасову лікарі поставили страшний діагноз.

Ситуація погіршується: з'явилася нова інформація про стан Алібасова Барі Алібасов при смерті: син продюсера повідомив сумну звістку
Новини України Бари Алибасовпродюсермошенничество
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся