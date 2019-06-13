Алібасова переслідують неприємності: продюсер став жертвою шахраїв

Барі Алібасов (facebook.com/Бари Алібасов)

Зловмисник отримав від рідних Алібасова велику суму грошей

Барі Алібасов, відомий продюсер, який нещодавно сильно отруївся засобом для промивання труб, знову потрапив у халепу. Шахраї вирішили нажитися на трагедії продюсера з його котом Чучею.

Канадський сфінкс незвичайного забарвлення Чуча зник з квартири Алібасова в той момент, коли там проводили прес-конференцію для журналістів про самопочуття продюсера.

Син Барі Алібасова пообіцяв велику грошову винагороду тому, хто поверне улюбленого кота додому. У продюсера з Чучей дуже близькі стосунки і за той час, скільки Алібасов знаходився без свідомості, він лише один раз відкрив очі і його єдине питання було про домашнього улюбленця.

Барі Алібасов і Чуча

Синові Барі Алібасова зателефонував чоловік, який заявив, що знайшов кота породи канадський сфінкс. Кіт був один в один схожий на зниклого Чучу.

Кота у незнайомця прийняла помічниця продюсера, яка не змогла відрізнити підробку. За кота незнайомцю віддали обіцяні 800 тисяч рублів (більше 300 тисяч гривень).

Підміну виявили тільки ввечері. Рідні Барі Алібасова в розпачі і збираються заявити про шахрая в поліцію. А пошуки справжнього Чучі тривають. Син продюсера знову заявив про те, що готовий заплатити за повернення кота винагороду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Барі Алібасов втратив свого кращого друга.

А також розповідали про те, що продюсера Барі Алібасову лікарі поставили страшний діагноз.