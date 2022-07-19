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Чи може алкоголь побороти стреси і тривожність: вчені дали точну відповідь

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Вівторок 19 липня 2022 21:52
Чи може алкоголь побороти стреси і тривожність: вчені дали точну відповідь Фото: Вчені пояснили, чи допомагає алкоголь від стресу і тривожності (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Під час і після сильних стресів люди часто вживають алкогольні напої. Вважається, що він допомагає впоратися з переживаннями та заспокоює нервову систему.

Чи допомагає алкоголь розслабитися насправді і як він впливає на мозок, розповіли в Психологічній підтримці.

За даними Американської асоціації тривожності та депресії (ADAA) понад 20% людей з соціальним тривожним розладом також страждають і від зловживання алкоголем або залежності. Недавнє дослідження показало, що ці два розлади набагато частіше зустрічаються одночасно у жінок.

Алкоголь дійсно знімає тривожність

Річ у тому, що алкоголь пригальмовує мозок і знімає певні блоки. Тому, що він імітує дію гамма-амінобутіровой кислоти, гальмівного нейромедіатора. Саме цієї кислоти не вистачає мозку людей, які переживають посттравматичні порушення.

Крім того, алкоголь блокує дію нейромедіатора збудження - глутамату. Відповідно, алкогольні напої дійсно можуть певною мірою зняти стан тривожності.

Алкоголь обманює організм

Спиртні напої тимчасово стимулюють "хімічні речовини для щастя" в мозку (імітація дії окситоцину, нейромедіатора і гормону), який виділяється при близькості з іншою людиною, під час занять сексом або обіймів, знаходимося серед однодумців. А ще цей гормон у великій кількості виробляється у жінок під час пологів.

Цей гормон вже давно охрестили" гормоном любові", але це позначення невірне.

Схожість дії алкоголю на мозок і дії окситоцину робить оточення більш привабливим в очах не дуже тверезої людини та допомагає подолати страх перед соціумом.

Людина відчуває себе більш щасливим, менш тривожним, але тут вся схожість і закінчується. Буквально через кілька годин - цей вплив закінчується і людина починає відчувати тривогу ще більш сильну, ніж раніше.

Мало того, може з'явитися стан не тільки тривожності, але ще втоми, пригніченості - і набагато сильніші, ніж вони були до прийому алкоголю.

А надмірне вживання алкоголю призводить до симптомів похмілля - з нудотою, запамороченням, головним болем, зневодненням і низьким рівнем цукру в крові. І цей стан тривожності посилить ще більше.

Алкоголь посилює психологічні проблеми

Надмірне вживання алкоголю збільшує ризик хронічних і психічних захворювань. Безпечної дози не існує.

Одне з досліджень показало, що студенти, які багато пили спиртного, частіше відчували помірний і високий психологічний дистрес і частіше мали академічні проблеми.

Лікарі рекомендують при стресі та тривожності шукати інші способи для отримання рівноваги, а алкоголь виключити. І вживати час від часу спиртне можна тільки тоді, коли ви контролюєте свої симптоми тривоги.

До речі, раніше ми писали про те, чому не варто пити алкоголь після 19:00.

А ще ми розповідали про те, що вчені назвали несподівану користь коньяку.

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