Від alyona alyona до Вакарчука: ТНМК покажуть, як створювався “Симфо Хіп-Хоп”

ТНМК (фото: прес-служба гурту)

ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту

Легендарний харківський гурт ТНМК покаже, як створювалося найбільш зіркове шоу на українській сцені за останні роки. У серії бекстейдж-відео топові українські музиканти розкажуть, як готувалися до концерту, насиченого вражаючими дуетами.

Минулорічний “Симфо Хіп-Хоп” став завершальним концертом туру та зібрав безпрецедентну кількість талановитих артистів на одній сцені в Києві. Разом із ТНМК виступали alyona alyona, Alina Pash, Ярмак, Андрій Хливнюк (Бумбокс), Святослав Вакарчук (Океан Ельзи), Дмитро Шуров (Pianoбой), гурт YUKO та навіть Олег Винник.

Першою героїнею стала нова українська зірка Alina Pash. У дебютному відео вона розповіла про свій досвід знайомства з гуртом та знаковість їхнього першого концерту в її житті. У другій частині ролику можна подивитися вражаючу лайв-версію виконання пісні “Робот” із симфонічним оркестром.

Alina Pash і ТНМК - Робот

“ТНМК – це початок мого сприйняття українською мовою вайбів хіп-хопу. Тоді ці пацики, для мене малої, здавались наче як Черепашки Ніндзя, тільки по музлу і швидкості речитативів”, – розповіла Alina Pash.

“Аліна саме з тих босоркань, що не перестає пускати бісиків, навіть коли стоїть біля мікрофона. І це відчувається навіть тоді, коли ти чуєш голос без картинки. Саме тому на роль ідеальної музикантки в пісню “Робот” крім неї варантів не було, бо хіп-хопу в країні стає дедалі більше, але бітанга в ньому у нас лише одна”, – додав Фагот.

Кожен із зіркових артистів має свою історію знайомства із музикантами гурту. Для когось ТНМК був першим концертом в житті, для когось Фоззі й Фагот – давні друзі. Цикл документальних відео від гурту – це унікальна можливість зазирнути за куліси українського шоу-бізнесу та побачити музикантів такими якими вони є у звичайному житті.

“Минулого року ми зняли відразу чотири спеціальні концертні програми й тепер забезпечені лайв-контентом до кінця найсуворішого карантину. І починаємо його показувати з треку "Робот" з Аліною Паш”, – розповідає один із фронтменів гурту Фоззі.

“Симфо хіп-хоп” став ключовою подією в українській музиці 2019 року. На одній сцені ТНМК зібрали як легенд української індустрії, так і артистів, які щойно злетіли на музичний небосхил. Усіх них об’єднала любов до творчості харків’ян. Тепер глядачі матимуть змогу не тільки побачити, як відбувалася підготовка, а й повторно (або вперше) подивитися яким був “Симфо хіп-хоп”.

Раніше ми склали топ пісень, за які Go_A полюбили в Україні.