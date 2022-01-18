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Alyosha стала жертвою сексуальних домагань: "дістав з" широких штанин "щось таке незрозуміле"

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Вівторок 18 січня 2022 21:02
Alyosha стала жертвою сексуальних домагань: "дістав з" широких штанин "щось таке незрозуміле" Alyosha згадала про домагання в шкільні роки (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Styler

Українська співачка Олена Тополя, вона ж Alyosha зважилася на відверте зізнання про пережите домагання. Артистка стала об'єктом пильної нездорової уваги старшокласника. Це сталося, коли майбутній зірці було 13 років.

Про пережите сексуальне домагання Alyosha вперше розповіла в коментарі для "Телеканалу LIVE" на YouTube.

Того дня Олена прямувала в гості до подруги, яка жила в сусідньому під'їзді. У прольоті між поверхами вона помітила хлопця-старшокласника.

Alyosha стала жертвою сексуальних домагань: &quot;дістав з&quot; широких штанин &quot;щось таке незрозуміле&quot;

Alyosha поділилася подробицями сексуального домагання в юному віці (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Він мені не давав вийти. Спочатку я думала, ми просто випадково зіткнулися, але це було невипадково – він схопив мене за плечі, тримав і, вибачте, дістав з "широких штанин", як кажуть, щось таке незрозуміле", - поділилася травматичними спогадами Alyosha.

Подальша поведінка хлопця злякала школярку, а насильник поводився все більш розв'язано і наполегливо.

"Навіть не хочу описувати це, тому що це психічно хвора людина щось собі там придумав. Він сказав: "Доторкнешся – відпущу", – поділилася артистка.

Alyosha стала жертвою сексуального домагання

Перелякана Alyosha кинулася сходами наверх, намагаючись втекти від старшокласника. Шокована школярка стала дзвонити в усі квартири.

"У перші двері, які відчинилися, я забігла і почала закривати всі замки. Я боялася вийти, попросила зателефонувати додому, щоб брати за мною прийшли", – розповіла, чим закінчилася моторошна історія співачка.

Нагадаємо, що раніше хореограф Олена Шоптенко розповіла про домагання під час поїздки в метрополітені.

Також про пережиті сексуальні домаганнях згадала актриса театру і кіно Лариса Руснак.

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