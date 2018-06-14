Американці шикувалися в довгі черги, щоб взяти автограф у Віталія Кличка (фото, відео)

Кличко став першим українцем, який потрапив в Міжнародний зал боксерської слави

Під час участі Віталія Кличка у церемонії введення в Міжнародний зал боксерської слави американці шикувалися в довгі черги, щоб взяти автограф у мера Києва. Про це свідчать фотографії та відео, опубліковані в соціальних мережах.

Американці шикувалися в довгі черги, щоб взяти автограф у Віталія Кличка (фото: Facebook)

Американці шикувалися в довгі черги, щоб взяти автограф у Віталія Кличка (фото: Facebook)

У понеділок, 11 червня, Віталій Кличко у місті Канастота (штат Нью-Йорк) став першим українцем, який потрапив в Міжнародний зал боксерської слави. Однак сама церемонія розтягнулася на кілька днів. Так, у суботу, 9 червня, Кличко залишив відбиток свого кулака для музею боксу, а пізніше провів автограф-сесію для фанатів.

Судячи з опублікованих фотографій і відео, в черзі за автографом Віталія Кличка вишикувалося кілька сотень людей. Зіркою заходу, крім мера Києва, стала п'ятирічна дівчинка, яка заявила: "Я прийшла за автографом і без нього не піду". У результаті їй вдалося поспілкуватися з Віталієм без черги.

Віталій Кличко в США

Відзначимо, що в день введення в Міжнародний зал боксерської слави чемпіони світу з боксу різних років за традицією вирушили на кабріолетах вулицями міста. І тут найбільше американців зібралися, щоб подивитися на Кличка. Мер Києва, позуючи журналістам, ефектно встав на задньому сидінні кабріолета у боксерській стійці, чим зірвав овації громадян США.

Віталій Кличко в США (фото: Facebook)

Віталій Кличко в США (фото: Facebook)

Сам Віталій Кличко був вражений теплим прийомом в Сполучених Штатах, і подякував всім своїм шанувальникам за підтримку.

"Друзі! Я хочу ще раз подякувати всім, хто привітав мене і хто підтримав. Я щасливий бути першим українцем, ім’я якого внесли до Міжнародної зали і музею боксерської слави. Адже це визнання не тільки моїх особистих досягнень, це - і визнання спортивних досягнень України. Окрема велика вдячність фанам, в усіх куточках світу, які багато років вболівали за мене, тримали кулаки. Усім - і дорослим, і маленьким", - написав мер Києва Facebook.

Нагадаємо, крім Віталія Кличка в Міжнародний зал боксерської слави також включені такі зірки, як Мухаммед Алі, Майк Тайсон і Джордж Форман.

Раніше Кличко вручив стипендії міського голови творчим дітям.