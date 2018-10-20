Артисти "Дизель шоу" потрапили в смертельну ДТП (фото)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загинула акторка шоу

Сьогодні, 20 жовтня, в одному із сіл Київської області потрапили в смертельну ДТП актори програми "Дизель шоу". Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Смертельна ДТП під Києвом, поблизу села Міла. Загинула актриса Дизель Шоу Марина Поплавська, ще четверо акторів отримали важкі травми", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП з акторами в Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як пізніше уточнили в поліції, в автобусі перебувало 14 пасажирів.

Фото: Марина Поплавська (instagram.com/dizelstudio)

"Згідно з попередньою інформацією, водій автобуса "Неоплан" не впорався з керуванням, в результаті чого відбулося зіткнення з вантажівкою. Одна жінка загинула. Її тіло доставили в морг. Інших направили в лікарню", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: ДТП з акторами в Києві (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо про смерть широко відомого актера Олександра Машаткова, який помер на 59 році життя. Причиною смерті артиста став тромб, що відірвався.

Як повідомлялося раніше, що помер видатний українець, який створив цифрове телебачення. Марк Кривошеєв помер у 96 років.

Ми писали, що 16 жовтня помер легендарний футболіст і тренер київського "Динамо". Базилевич помер на 81-му році життя у вівторок.

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