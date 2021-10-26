Асоціація акушерів-гінекологів України переобрала академіка Запорожана своїм президентом

Валерій Запорожан подякував колегам за довіру та виступив з доповіддю про актуальні виклики та завдання, що стоять перед Асоціацією на найближчі роки. Із 2014 року в Україні зростає материнська смертність, вона значно перевищила середній показник серед країн Євросоюзу (5,69). З 2013 року скорочується народжуваність. З проблемою безпліддя сьогодні стикається кожна 5-а українська пара. Стабільно високою залишається частота онкологічної патології у жінок дітородного віку.

Президент Асоціації окремо зупинився на кадровій проблемі у галузі. Скорочується кількість акушерів-гінекологів - з 12 тис. до 10 тис., близько 20% працюючих - фахівці пенсійного віку. Через недосконалість системи заохочення, вкрай низький рівень оплати та некомфортні умови праці молоді та найперспективніші фахівці переходять у комерційний сектор або їдуть за кордон. Крім того, з 2020 року ситуація погіршилася через пандемію COVID-19.

"Повної картини впливу COVID-19 на репродуктивне здоров'я поки немає, тому передчасно говорити про ризик падіння народжуваності. Однак викликає серйозне занепокоєння той факт, що медичні послуги для жінок стають менш доступними. Ресурси перенаправляються на боротьбу з коронавірусом, пандемія перешкоджає прогресу в досягненні цілей у сфері сталого розвитку до 2030 року, серед яких хороше здоров'я та благополуччя для всіх. Захист прав жінок вимагає, щоб доступ до якісної медичної допомоги для матерів підтримувався навіть під час пандемії", - наголосив Валерій Запорожан.

Він повідомив, що Асоціація акушерів-гінекологів України й надалі фокусуватиметься на вдосконаленні нормативно-правової бази у сфері репродуктивного та статевого здоров'я, забезпеченні рівного доступу населення до інформації та освіти, пропаганді здорового способу життя та відповідального батьківства.

Пропонується також:

залучити професійні лікарські об'єднання до розробки національної стратегії в галузі охорони здоров'я, створення національних програм відповідно до європейських та світових практик;

розпочати незалежний аудит надання медичної допомоги за участю професійних лікарських асоціацій країн-членів ЄС;

покращити матеріально-технічне та кадрове забезпечення закладів репродуктивного здоров'я;

розробити стратегії та механізми організації масових скринінгових програм профілактики та ранньої діагностики онкологічної патології репродуктивних органів у жінок та чоловіків;

забезпечити безперервність медичної допомоги в галузі репродуктивного здоров'я через чіткий механізм перенаправлення пацієнтів до установ різних рівнів.

"Наша Асоціація об'єднує найкращих фахівців-практиків, педагогів, учених з усієї України. Це великий інтелектуальний та компетентнісний потенціал, який з моменту заснування Асоціації у 1997 році прямує на щасливе батьківство та здорові наступні покоління українців. Перед нами стоять непрості завдання, але я впевнений, що нам вдасться впоратися та відсвяткувати наше 25-річчя збільшенням усіх запланованих показників", - звернувся Валерій Запорожан до учасників з’їзду.