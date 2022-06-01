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Астаф'єва показала місця, де побували "асвабадітєлі": складно навіть дихати

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Середа 01 червня 2022 12:47
Астаф'єва показала місця, де побували "асвабадітєлі": складно навіть дихати Даша Астаф'єва показала жахи війни (колаж: Styler)
Автор: Марина Настевич

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва вирушила виступати перед українськими військовими, щоб підтримати їх бойовий дух, і своїми очима побачила, як виглядають наші міста, в яких побували "асвабадітєлі" з Росії.

Знімками зруйнованих будинків і приміщень артистка поділилася у своїх Instagram-історіях.

На фото можна побачити зруйновані і сильно пошкоджені будівлі з вибитими вікнами, дірами в стінах і в чорній кіптяві. Що це за населений пункт, Даша уточнювати не стала з міркувань безпеки.

При цьому зірка впевнена, що перемога буде за Україною.

"Сьогодні ми з хлопцями вперше приїхали підтримати наших захисників. Я дуже хвилювалася. Навіть налажала. Але я не могла не побачити це своїми очима. Не підтримати тих, завдяки кому ми живі. Наші люди найкращі. Ми щодня є прикладом єдності, незламного духу і жаги до свободи! Після побаченого у мене немає сумнівів, що перемога буде за нами", - поділилася Астаф'єва.

Астаф'єва показала місця, де побували &quot;асвабадітєлі&quot;: складно навіть дихатиАстаф'єва показала місця, де побували &quot;асвабадітєлі&quot;: складно навіть дихатиАстаф'єва показала місця, де побували &quot;асвабадітєлі&quot;: складно навіть дихати

Навіть гримерка, яка дісталася артистці та її музикантам, нагадувала про війну - її стіни були всіяні дірами від пострілів. Даша зізналася, що вони не втрималися і пхали туди пальці.

Астаф'єва показала місця, де побували &quot;асвабадітєлі&quot;: складно навіть дихати

За словами співачки, їй було страшно дивитися в очі людям, які пережили навалу окупантів.

"Відвідали місця, які намагалися "асвабадіть"... Після всього побаченого складно навіть дихати. Практично нічого в місті не залишилося цілим. Мені було страшно побачити очі людей, які зустрілися з ворогом наживо. Людей, які, на жаль звикли до такого виду свого міста", - розповіла Астаф'єва.

Астаф'єва показала місця, де побували &quot;асвабадітєлі&quot;: складно навіть дихатиАстаф'єва показала місця, де побували &quot;асвабадітєлі&quot;: складно навіть дихатиАстаф'єва показала місця, де побували &quot;асвабадітєлі&quot;: складно навіть дихатиДаша Астаф'єва показала жахи війни в Україні (фото: instagram.com/da_astafieva)

Раніше зірка Playboy Даша Астаф'єва показала, як чистить мішки картоплі для українців - артистка під час війни займається волонтерством.

Ми також писали, що Даша Астаф'єва втратила рідну людину під час війни і навіть не має можливості її поховати.

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Збройні сили України Даша Астаф'єва
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