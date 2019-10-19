Астероїд стрімко летить до Землі: названа дата наближення

Астероїд летить до Землі (фото: greatlakesledger.com)

До Землі летить астероїд і вчені розповіли, коли він наблизиться

В наступну п'ятницю, 25 жовтня, новий астероїд максимально наблизиться до Землі. Розміри астероїда 162082 (1998 HL1) становлять від 441 метра до 986 метрів. Про це повідомляє видання Astronomy Now.

Космічний об'єкт пролетить поряд із Землею на відстані близько 0,04 астрономічних одиниць, що дорівнює 16 відстаням від Землі до Місяця. При цьому така відстань є безпечною для жителів Землі.

Найближче до Землі він буде знаходиться 25 жовтня в 20:21 за київським часом. Видання зазначає, що даний астероїд потенційно небезпечний, але в найближчі 120 років він шкоди планеті не принесе.

Астероїд летить до Землі (фото: greatlakesledger.com)

У 2140 році цей астероїд наблизиться до Землі на блищу відстань, ніж 25 жовтня.

Про нього вченим вперше стало відомо 18 квітня 1998 року в Нью-Мехіко. Космічний об'єкт відноситься до групи навколоземних астероїдів "Аполлони", орбіти яких перетинають земну орбіту з зовнішньої сторони. Всього науці відомо про більш ніж 5 тисячах подібних астероїдів.

Нагадаємо, що біля Землі на великій швидкості пролетів величезний астероїд 523934 (1998 FF14), який 24 вересня максимально наблизився до планети. Тоді експерти заявили, що можливість зіткнення астероїда з Землею була невисока.

Раніше повідомлялося про те, що вчений з Національного космічного агентства України Едуард Кузнєцов розповів, коли на Землі справді вимре все живе, Сонце згасне і нашої планети більше не буде.