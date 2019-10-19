ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Астероїд стрімко летить до Землі: названа дата наближення

STYLERЖиття    19.10.2019 - 20:36
Астероїд стрімко летить до Землі: названа дата наближення
Астероїд летить до Землі (фото: greatlakesledger.com)

До Землі летить астероїд і вчені розповіли, коли він наблизиться

В наступну п'ятницю, 25 жовтня, новий астероїд максимально наблизиться до Землі. Розміри астероїда 162082 (1998 HL1) становлять від 441 метра до 986 метрів. Про це повідомляє видання Astronomy Now.

Космічний об'єкт пролетить поряд із Землею на відстані близько 0,04 астрономічних одиниць, що дорівнює 16 відстаням від Землі до Місяця. При цьому така відстань є безпечною для жителів Землі.

Найближче до Землі він буде знаходиться 25 жовтня в 20:21 за київським часом. Видання зазначає, що даний астероїд потенційно небезпечний, але в найближчі 120 років він шкоди планеті не принесе.

Астероїд стрімко летить до Землі: названа дата наближення

Астероїд летить до Землі (фото: greatlakesledger.com)

У 2140 році цей астероїд наблизиться до Землі на блищу відстань, ніж 25 жовтня.

Про нього вченим вперше стало відомо 18 квітня 1998 року в Нью-Мехіко. Космічний об'єкт відноситься до групи навколоземних астероїдів "Аполлони", орбіти яких перетинають земну орбіту з зовнішньої сторони. Всього науці відомо про більш ніж 5 тисячах подібних астероїдів.

Нагадаємо, що біля Землі на великій швидкості пролетів величезний астероїд 523934 (1998 FF14), який 24 вересня максимально наблизився до планети. Тоді експерти заявили, що можливість зіткнення астероїда з Землею була невисока.

Раніше повідомлялося про те, що вчений з Національного космічного агентства України Едуард Кузнєцов розповів, коли на Землі справді вимре все живе, Сонце згасне і нашої планети більше не буде.

Вперше в історії у космос вийшли дві жінки: історичні фото і відео Сходження крижаної лавини на Марсі: NASA вразило вражаючим фото
Новини України космосастероид
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся