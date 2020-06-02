Автор "Кварталу 95" має намір підкорити Ксенію Мішину на проекті "Холостячка"

Олександр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Олександр Эллерт побореться за серце Ксенії Мішиної на проекті "Холостячка"

Ксенія Мішина стане першою героїнею нового проекту "Холостячка" в Україні. На цьому шоу шукати свою другу половинку буде не чоловік, а жінка. Стало відомо, що автор "Кварталу 95" Олександр Эллерт спробує підкорити серце актриси театру і кіно, яка також стала переможницею Танців з зірками 2019.

Про своє бажання поборотися за Ксенію Мішину 34-річний Эллерт розповів у своєму Instagram в сторіз.

"Вважаю, що просто так задарма отримувати бритву, шкарпетки, пінку для гоління – це класне відчуття. Тому вирішив – йду брати участь в шоу "Холостячка". Мішина, зустрічай! Я йду в сезон", - зазначив Олександр.

Він також опублікував у себе фото Мішиної.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/ellert_a)

У Олександра так як і у Ксенії є дитина. Чоловік виховує доньку. Можливо діти і зможуть зблизити пару. Але Эллерту ще необхідно пройти кастинг, адже інших чоловіків, які захочуть підкорити Ксенію, буде не мало.

Олександр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Ксенія Мішина народилася 18 червня 1989 року в Севастополі. Після закінчення школи дівчина поїхала в Київ, де поступила у Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Своє навчання вона закінчила у 2015 році.

Нагадаємо, Мішина Ксенія розповіла, що ніколи не пробачить фізичне насильство.

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Автор: Роман Мирончук