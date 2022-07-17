Бальзами та настоянки можуть бути небезпечні для здоров'я: які з них пити не можна

Трав'яні настоянки та бальзами, які продають не тільки у звичайних магазинах, але й в аптеках, можуть бути дуже небезпечні для здоров'я. В деякі такі напої входять трави, які при застосуванні сильно зашкодять організму.

Про це йдеться в статті вчених на MedlinePlus.

Трави - це рослини або частина рослин, які використовують для терапевтичних властивостей. І дійсно, такі особливості є у багатьох лікарських трав.

Однак люди помилково вважають, що будь-який напій з позначкою "натуральний" безпечний і корисний для здоров'я.

Річ у тому, що лікарські трави не повинні проходити такі ж дослідження і випробування, які є обов'язковими для звичайних ліків. І багато хто з них в складі бальзамів і настоянок, в поєднанні з іншими травами можуть стати дуже небезпечними.

Категорично не можна вживати напої, в яких містяться трави живокосту та ефедри - вони завдають шкоди організму. А багато інших трави не можна поєднувати з ліками, які відпускаються за призначенням лікаря.

Масло примули вечірньої використовують для лікування екземи, ревматоїдного артриту, симптомів менопаузи. Але доказів, що примула має терапевтичний вплив, насправді немає.

Дуже суперечливі результати дослідження з приводу ефективності звіробій для лікування депресії. А ось на метаболізм багатьох лікарських препаратів звіробій впливає.

Його не можна поєднувати з противірусними препаратами, антидепресантами, протизаплідними таблетками та ліками проти судом - можуть бути серйозні побічні ефекти.

Пажитник рекомендується при діабеті, втраті апетиту і для стимуляції молока у годуючих жінок. Але ніяких підтверджень того, що пажитник має такий вплив на організм, вчені так і не виявили.

Ехінацею вважають відмінним засобом при застуді. Наукові дослідження про вплив ехінацеї непереконливі та клінічні випробування показали, що ехінацея не зменшує тяжкість або тривалість простудних захворювань.

Більш того, були зареєстровані побічні ефекти у вигляді алергічної реакції на ехінацею.

Алое вера може надавати позитивний ефект тільки при зовнішньому застосуванні - у вигляді гелю на опіки та садна. А ось у всіх інших випадках алое вера може стати небезпечним, особливо при прийомі всередину.

Крім усього іншого, медики відзначають той факт, що самостійно визначити безпечну дозу лікарських засобів дуже складно.

І передбачити реакцію на організм неможливо. Хоча в одній думці фахівці згодні - алергікам варто подвійно обережно ставитися до лікарських трав.

Вживання настоянок і бальзамів на основі трав'яних зборів можуть спровокувати не тільки сильну алергічну реакцію, але і викликати головний біль, безсоння, розлад шлунка.

Багато настоянки виготовляють на основі спирту, тому їх категорично не можна вживати дітям, підліткам, вагітним і годуючим. А також тим, кому спиртне протипоказано за станом здоров'я.