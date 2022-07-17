Бальзамы и настойки могут быть опасны для здоровья: какие из них пить нельзя

Травяные настойки и бальзамы, которые продают не только в обычных магазинах, но и в аптеках, могут быть очень опасны для здоровья. В некоторые такие напитки входят травы, которые при применении сильно навредят организму.

Об этом говорится в статье ученых на MedlinePlus.

Травы - это растения или часть растений, которые используют для терапевтических свойств. И действительно, такие особенности есть у многих лекарственных трав.

Однако люди ошибочно считают, что любой напиток с пометкой "натуральный" безопасен и полезен для здоровья.

Дело в том, что лекарственные травы не должны проходить такие же исследования и испытания, которые являются обязательными для обычных лекарств. И многие из них в составе бальзамов и настоек, в сочетании с другими травами могут стать очень опасными.

Категорически нельзя употреблять напитки, в которых содержатся травы окопника и эфедры - они наносят вред организму. А многие другие травы нельзя сочетать с лекарствами, которые отпускаются по назначению врача.

Масло примулы вечерней используют для лечения экземы, ревматоидного артрита, симптомов менопаузы. Но доказательств, что примула имеет терапевтическое влияние, на самом деле нет.

Очень противоречивы результаты исследования по поводу эффективности зверобоя для лечения депрессии. А вот на метаболизм многих лекарственных препаратов зверобой влияет.

Его нельзя сочетать с противовирусными препаратами, антидепрессантами, противозачаточными таблетками и лекарствами против судорог - могут быть серьезные побочные эффекты.

Пажитник рекомендуется при диабете, потере аппетита и для стимуляции молока у кормящих женщин. Но никаких подтверждений тому, что пажитник имеет такое воздействие на организм, ученые так и не обнаружили.

Эхинацею считают отличным средством при простуде. Научные исследования о воздействии эхинацеи неубедительны и клинические испытания показали, что эхинацея не уменьшает тяжесть или продолжительность простудных заболеваний.

Более того, были зарегистрированы побочные эффекты в виде аллергической реакции на эхинацею.

Алоэ вера может оказывать положительный эффект только при наружном применении - в виде геля на ожоги и ссадины. А вот во всех остальных случаях алоэ вера может стать опасным, особенно при приеме внутрь.

Кроме всего прочего, медики отмечают тот факт, что самостоятельно определить безопасную дозу лекарственных средств очень сложно.

И предвидеть реакцию на организм невозможно. Хотя в одном мнении специалисты согласны - аллергикам стоит вдвойне осторожно относиться к лекарственным травам.

Употребление настоек и бальзамов на основе травяных сборов могут спровоцировать не только сильную аллергическую реакцию, но и вызвать головную боль, бессонницу, расстройство желудка.

Многие настойки изготовляют на основе спирта, поэтому их категорически нельзя употреблять детям, подросткам, беременным и кормящим. А также тем, кому спиртное противопоказано по состоянию здоровья.