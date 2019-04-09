Банда рейдерів гірше Саші Стоматолога, - експерт про апетити соратників Зеленського

Соратники кандидата в президенти Володимира Зеленського претендують на "рейдерські лаври" сина президента-втікача Януковича Саші Стоматолога. Про це заявив політолог Володимир Цибулько на своїй сторінці у Facebook.

"Володимир Зеленський - людина, яка поверне Україну в епоху Януковича. І не до долара по вісім, а до процвітаючому бандитизму і рейдерських захоплень. Чому я так думаю? По-перше, тому що Володимир у близьких стосунках з "почесним" рейдером всієї України Геннадієм Корбаном. Мало того: адвокат останнього Андрій Богдан здійснює юридичну підтримку кандидата. Повірте, це та людина, яка знає точно, як зробити незаконне законним", - вважає Цибулько.

За його словами, є багато підтверджень того, що виборчу кампанію Зеленського фінансує олігарх Коломойский.

"Але навіть і так далеко ходити не потрібно - турботливий опікун Зеленського Ігор Коломойський не раз зізнавався, що не бачить в рейдерстві нічого поганого. Хто забув, нагадаю - Беня говорив, що захоплення відбуваються через те, що "хтось не керує своєю власністю належним чином". За такою логікою команда Зе може почати віджимати у нас дома, квартири, машини - просто ми керували ними не так, як їм здається належним", - продовжує політолог.

Експерт вважає, що після виборів країна може опинитись в ситуації ще гіршій, ніж було за Януковича.

"Коротше, передчуваю я, що з приходом Зе у нас з'явиться другий Саша Стоматолог. Тільки можливостей для рейдерства у нього буде значно більше. У банді рейдерів від Зеленського вже передчувають, що як тільки дорвуться до влади, зможуть проробляти рейдерські захоплення з великим розмахом. Таким, до якого звик Коломойський", - резюмував Цибулько.

Скриншот поста (facebook.com/Володимир Цибулько)

Нагадаємо, раніше мама Зеленського поділилася емоціями від виборів.