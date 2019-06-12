Білі Ночі. Versailles: 10 причин піти на найпишніший фестиваль літа

Фестиваль Білі Ночі відбудеться у Києві (фото: прес-служба)

Matisse & Sadko, Claptone, Elderbrook, Tube & Berger та Reinier Zonneveld - хедлайнери Білі Ночі 2019

14-15 червня Арт-завод Платформа приймає перші тематичні Білі Ночі. Versailles. Що це значить? А значить це те, що тепер, на кожному фестивалі відвідувачі приміряють нові образи, атмосферу і музику. Так, першою темою став Версаль і киян та гостей міста чекає багато краси, про яку Styler розповідає нижче.

Іноземні гості

Цього року хедлайнерів стало ще більше. Це цілий квінтет із різноманітних напрямків та атмосфер. Matisse & Sadko, Elderbrook, Tube & Berger, Reinier Zonneveld і звичайно ж Claptone, який виступає у венеціанській масці з довгим дзьобом.

Локальні артисти

Білі Ночі одні з небагатьох дають дорогу локальним артистам надаючи їм 5 сцен. У цьому році це буде потужний поштовх, адже відразу 120 музикантів зможуть показати, що нічим не гірші світових зірок.

Список артистів

Коктейлі

Більшість фестивалів не заморочуються з приводу коктейлів і ллють швидку клубну класику. Але ця історія зовсім не про Версаль. Тут нас чекає Маргарита на соці кактуса, цитрусово-вишневі стронги, малинові Апероль і ще більше сотні авторських розробок на алеї барів. До слова, першим 100 відвідувачам фестивалю які прийдуть в костюмах організатори подарують коктейлі.

Зустріч з учасниками Топ-модель по-українськи

У спеціальній зоні фестивалю можна буде особисто зустрітися з учасниками відомого шоу Топ-модель по-українськи Ясею Крутовою, Дмитром Топорінским, Ганною Троян, Максимом Осадчуком і Єгором Степаненко. Ви зможете не тільки познайомитися із зірками, дізнатися всі подробиці та складнощі проекту, а й поспілкуватися, взяти автограф і сфотографуватися.

ЗD mapping

Як нам сказали, можна забути весь меппінг, який ви бачили раніше, так як в цей раз будуть зовсім інші масштаби і сюжети. Ми не хочемо зайвий раз перегрівати ваші очікування, але все ж буде дуже неймовірно.

Шоу короля і королеви

Тут ми вам не розповімо всіх деталей, але знаємо, що крім шоу короля і королеви будуть танцювальні перформенси в просто заворожуючих костюмах Версальської тематики.

Б'юті зона

Класична зона фестивалю в цей раз стане більшою. Організатори почули прохання всіх дівчаток додати потужностей для створення краси.

Фотозони

Тепер будуть не просто красивими і яскравими, а й з темою фестивалю. Так що, можна буде відчути себе томною дамою або цілком собі знатним месьє.

Зона Fast Married

Одна з найулюбленіших зон фестивалю. Дійсно дуже затишне, атмосферне і незвичайне місце. Якщо ви хочете весело провести час в парі та відпрепетирувати своє весілля - вам точно сюди.

Безкоштовно в День Народження

Як виявилося далеко не всі знають, що на Білі Ночі іменинникам вхід безкоштовний. Головне мати при собі паспорт з датою народження в день фестивалю, бути старше 18.

Раніше ми писали про найяскравіші і незабутні концерти, які відбудуться у Києві у червні.