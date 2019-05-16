Безкоштовні татуювання, вогняне шоу та 5’NIZZA: що робити на фестивалі Tattoo Collection

Tattoo Collection (фото: соцмережі)

У Києві в черговий раз пройде грандіозний фестиваль Tattoo Collection

З 17 по 19 травня у Києві на ВДНГ вже п'ятнадцятий раз пройде Tattoo Collection - наймасштабніший тату-фестиваль України. Щорічно він збирає майстрів країни і ближнього зарубіжжя. Протягом трьох днів кращі татуювальники створюють нові роботи прямо на фестивалі, найоригінальніші - приймають участь у битві за головний приз Tattoo Collection - легендарний кубок Golden Machine.

Tattoo Collection (фото: соцмережі)

Для шанувальників тату-культури Tattoo Collection - місце знайомства з кращими тату-майстрами і можливість зробити нове якісне тату. Для професіоналів - можливість підвести підсумки індустрії за рік, ознайомитися з існуючими стилями, напрямками та технологіями сучасної татуювання і поборотися за можливість стати кращим у своїй професії.

Щорічно гості фестивалю набивають не менше 500 нових татуювань, а за кубок Golden Machine борються понад 300 майстрів з України, Польщі, Німеччини, Словенії, Італії, Туреччини і Білорусі.

У цьому році в числі учасників Tattoo Collection чекають особливого гостя: Єву Гребенюк - наймолодшій татуювальниці, яка буде набивати татуювання гостям фестивалю, всього 7 років.

Кожен день тату-фестивалю - це цікаві активності і для учасників, і для гостей.

Професійні майстер-класи

Тривалість кожного майстер-класу - 7 годин. За цей час учасники розберуть технічні аспекти нанесення татуювання, дізнаються все про тонкощі підготовки ескізу з урахуванням анатомічних особливостей тіла, зможуть розібрати і внести корективи у власні роботи.

17 травня - майстер-клас на тему "Кольорове татуювання. Основні принципи правильного загоєння"

18 травня - майстер-клас на тему "Black & Grey abstract portrait"

19 травня - майстер-клас на тему "К - контраст"

Зона безкоштовних татуювань

Унікальна зона з безкоштовними татуюваннями вже кілька років збирає чергу з гостей фестивалю. Всі вони приходять сюди з однією метою - нанести нове татуювання наосліп. Зробити тату у професійного майстра тут можна абсолютно безкоштовно, але є одне "але" - який ескіз вибере татуювальник, ви дізнаєтеся тільки коли тату вже буде на тілі. Спочатку відома лише загальна тематика малюнків. У минулому році це були олдскульні татуювання за ескізами Нормана Коллінза, в цьому - всі безкоштовні тату так чи інакше будуть пов'язані з музикою.

Tattoo Collection (фото: соцмережі)

Музична програма

Традиційно всі три дні на фестивалі працює велика сцена. Вдень тут будуть нагороджувати кращих тату-майстрів, а ввечері грати концерти.

17 травня - молоді, але талановиті групи M!ne і "Хмарно з Проясненнями"

18 травня - реггі-даб колектив Dub Splash Soundsystem. Також в цей день виступить легендарний дует 5'NIZZA

19 травня - молода інді-поп гурт з Умані Our Atlaantic, а також володарі премії за кращий інді-альбом минулого року - The Unsleeping

5'NIZZA - Альо

Вогняне шоу

Фаєр-шоу арт-проекту Abha вже підкорилj серця глядачів в Польщі, Німеччині, Франції та інших країнах Європи. І ось вже п'ятий рік Abha захоплюють своїми вогняними шоу гостей фестивалю Tattoo Collection. У цьому році для фестивалю вони підготували спеціальну програму в етнічному стилі. Гостей чекають: море вогню, іскор, ходулісти і хула-хупери.

Tattoo Collection (фото: соцмережі)

Зірковий гість

Щорічно спеціальним гостем Tattoo Collection стає один з головних світових фріків. Навесні 2018-го в Києві вітали самого пірсінгованого чоловіка планети Залізного Рольфа, а роком раніше - людини-шахи Метта Гона.

Цієї весни гості Tattoo Collection зможуть познайомитися зі знаменитим французьким дизайнером-декоратором Корж Зе Скалл (Skorzh The Skull). Тіло цієї людини майже на 80% покривають тату - і це цілісна картина, де кожен елемент - твір тату-мистецтва. Всі символи на тілі чоловіка відображають його власні захоплення, страхи і радості. Під час свого візиту в Україну Корж з радістю зробить селфі з усіма бажаючими, а крім цього - поділиться власним досвідом схуднення і модифікації тіла.

Tattoo Collection (фото: соцмережі)

Дитяча зона

Міф про те, що фестивалі тільки для дорослих, давно в минулому. На Tattoo Collection завжди раді маленьким відвідувачам. В цьому році в дитячій зоні фестивалю чекають: цікаві майстер-класи, аквагрим, дитячий майданчик з веселими атракціонами, надувний гіркою і аніматорами та ще багато цікавих заходів. Дітям до 12 років вхід вільний.

Tattoo Collection (фото: соцмережі)

Благодійний аукціон

Кожен рік Tattoo Collection носить не тільки розважальну, але й соціальну складову. У цьому році на фестивалі проведуть благодійний аукціон, метою якого стане збір коштів для "Серцебиття" - центру, де займаються навчанням, опікою та фінансуванням майбутнього покоління для подолання соціальних проблем адаптації дітей в повсякденному житті соціуму.

Також всі три дні фестивалю на території Tattoo Collection будуть працювати тематичний маркет, різноманітні фото-зони і великий фудкорт.

Tattoo Collection (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що в червні фестиваль видеокреатива VIDEOZHARA збере у Києві більше 600 блогерів.