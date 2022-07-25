"Марна річ": фізик-ядерник пояснив, чому Україні не потрібна ядерна зброя

Російська пропаганда штампує з різною періодичністю фейки про нібито плани України обзавестися або використовувати ядерну зброю, та й хімічну з біологічною на додачу. При цьому Москва називає серед таких "цілей" і територію України, і РФ, причому недалеко від держкордону.

Про абсурдність російських "ядерних" вкидань, і чи потрібна Україні ЯЗ навіть гіпотетично - читайте в матеріалі нижче .

Чому Кремль фантазує про ядерну зброю в Україні

Чергова неймовірна заява - цього разу від гауляйтера окупантів у Запорізькій області про якісь "заборонені експерименти" на ЗАЕС, що ще в березні була захоплена російськими військами - прозвучала близько тижня тому.

Чи нібито готувалися вони, чи вже проводилися на станції в Енергодарі, представник окупаційної адміністрації Володимир Рогов у своєму спічі не уточнив.

До речі, інспектори МАГАТЕ так і не відвідували окуповану Запорізьку атомну електростанцію. При цьому ще в травні гендиректор організації Рафаель Гроссі на форумі в Давосі озвучував такий намір, щоб перевірити ситуацію з плутонієм і збагаченим ураном.

Потуги Москви вигадати українську ядерну зброю пов'язують зі спробами хоч якось "пояснити" свою агресію проти нашої країни, і з планами загарбників готувати ймовірні провокації, як зазвичай, під чужими прапорами.

Зокрема, ще в березні така оцінка була дана Білим домом і Держдепом США, міністерством оборони Великої Британії, після чергових вкидань РФ.

Чи потрібна Україні ЯЗ

Зараз, після крайнього фейку російських окупантів, про ситуацію з ядерною зброєю висловився фізик-ядерник Андрій Ожаровський в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами фахівця, Україна навіть при бажанні не змогла б створити "ядерку", особливо під час великої війни.

"У теорії для створення ЯЗ Україні треба було вилучати десятки тонн відпрацьованого ядерного палива, везти їх на завод, який треба було побудувати десь, на велике підприємство, де древнім ацетатним методом або якимось іншим - будь ласка, але це вимагало б мільярдних вкладень.

А воюючій стороні, звичайно, нічим, крім цього, зайнятися. Тільки вкласти гроші в, на мій погляд, абсолютно марні речі - а ЯЗ це річ марна", - зазначає Ожаровський.

Андрій Ожаровський, інженер-фізик (фото: RFE / RL)

Ядерник запропонував задуматися про практичну сторону застосування такої зброї.

"Ставмо собі питання, навіщо. Щоб підірвати бомбу на своїй території? Або щоб кинути бомбу на Москву? Ну, так вони і звичайною зброєю, я дивлюся, Москву не обстрілюють, утримуються ... тому тут для України я не бачу ані політичної, ані військової мети", - говорить ядерник.

Так, Ожаровський не бачить сенсу в створенні ЯЗ для України.

"Якщо в України є кілька зайвих мільярдів доларів або євро, можливо, їм логічніше направляти ці ресурси не на створення заводу з виокремлення плутонію, який може бути розбомблений, а на закупівлю звичайного озброєння - що країна і робить", - зазначає науковець.