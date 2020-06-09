Заворушення в США: в мережі показали страшні відео мародерства та анархії

У США тривають заворушення (фото: twitter.com.colocha.rachel)

У мережі показали, як протестувальники в США грабують магазини

Заворушення в США, які виникли через вбивство поліцейськими темношкірого Джорджа Флойда, тривають. Якщо на початку протести мали мирний характер і люди вийшли на вулиці, щоб повстати проти расової нерівності, то незабаром все перетворилося на грабіж магазинів, підпал авто і просто бешкет.

В мережі кожен день з'являються відео злочинів людей, яких зараз в Америці стали називати лутерами (від англійського слова "looters"). Серед них є ті, хто доведений до відчаю економічною ситуацією і класовою нерівністю.

Зазначимо, що на початку мародерства мали місце в Міннеаполісі, але потім дійшли навіть до Нью-Йорка.

Напади на магазини в США (відео: YouTube)

Магазини після нападів і грабежів залишаються повністю зруйнованими.

Напади на магазини в Міннеаполісі (відео facebook.com/alexander.gofman.75)

Очевидці стверджують, що темношкірі люди із задоволенням грабують магазини, їм це цікаво. Вони під'їжджають групами на машинах і забирають звідти все, що їм хочеться.

На цьому відео показано грабежі в престижному районі Нью-Йорка Манхеттен.

Опубліковано Alexander Gofman Середа, 3 червня 2020 р.

Також з'явилося відео, як афроамериканці нападають на дитячу лікарню.

Афроамериканці атакують лікарню (facebook.com/liliya.kirilova.58)

Нагадаємо, Джордж Флойд, якому було 46 років, помер у лікарні після того, як його затримували поліцейські 25 травня. Момент жорсткого затримання Флойда, яке відбулося 25 травня, потрапив на відео. На кадрах видно, як поліцейський притискає шию затриманого коліном до асфальту. При цьому сам затриманий повторював фразу "Я не можу дихати".

Відео стало доступним через кілька днів після інциденту. Це викликало хвилю обурення і протестів, які стали неконтрольованими і переросли в масові заворушення.

До речі, у США арештували поліцейського, обвинуваченого в убивстві Джорджа Флойда.

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Автор: Людмила Жукова