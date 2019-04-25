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Бездушність не знає кордонів: в Херсоні мати жорстоко скалічила власну дитину

STYLERЖиття    25.04.2019 - 09:31
Бездушність не знає кордонів: в Херсоні мати жорстоко скалічила власну дитину
Колаж РБК-Україна

Мати семимісячної дитини перебувала у стані алкогольного сп'яніння

У Херсоні за останній час сталося два кричущих інциденти: неадекватні матері були помічені за знущаннями над власними дітьми. Про це повідомляє видання Херсонці.

Перший випадок стався, коли в обласному центрі підпила мати у пошуках пригод потягла з собою семимісячну доньку. Біля магазину на вулиці Ціолковського жінка її впустила і дитина сильно вдарилася об асфальт. В дитячу обласну лікарню дівчинку відвезли з черепно-мозковою травмою.

Другий інцидент стався в селі Степанівка під Херсоном. Семирічна дівчинка прийшла в школу і вчителя тут же виявили, що все тіло і обличчя дитини було вкрито синцями та саднами. Школярка з проблемної родини розповіла, що її без причини била мати.

Бездушність не знає кордонів: в Херсоні мати жорстоко скалічила власну дитинуИлюстративне фото (pixabay)

Дівчинці надали медичну допомогу, а зловмисниця буде відповідати по закону за нанесення тілесних ушкоджень та невиконання батьківських обов'язків.

Нагадаємо, що в Тернополі чоловік напав на колишню дружину, викрав дитину, забрав гроші і зник. На даний момент співробітники правоохоронних органів намагаються встановити місцезнаходження злочинця та проводять розслідування.

Раніше ми повідомляли про те, що з'явилися нові подробиці про людину, яка вбила відвідувача супермаркету "Сільпо" одним ударом. Нещодавно поліції вдалося встановити місцезнаходження підозрюваного та затримати його. Під час обшуку правоохоронці вилучили одяг, в якому він був на місці злочину.

А також ми розповідали про те, що стала відома причина, чому керченський стрілок Росляков зважився на такий серйозний злочин. Є версія, що студент піддавався постійним приниженням однокурсників і вирішив помститися недоброзичливцям.

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