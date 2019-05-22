Бізнесмен і меценат Андрій Адамовський розповів про значимість реставрації "Бейт-Кадішін"

Фото: "Бейт-Кадішін" у Чернівцях

"Бейт-Кадішін" призначався для прощання з померлими за єврейським релігійним обрядом

Реставрацію та будівництво меморіального комплексу "Бейт-Кадішін" планують завершити протягом п'яти років. Співпрезидент Асоціації єврейських організацій і общин України ("Ваад" Андрій Адамовський каже, що до основної будівлі планують добудувати 3-рівневий павільйон для музейної експозиції. Про етапи відновлення "Бейт-Кадішін" пише в своїй статті видання "Лівий берег".

Будівля унікальна тим, що під час будівництва, яке завершилося в 1905 році, вперше в Європі архітектор Макс Моргенштерн спроектував величезний купол із залізобетону.

"Бейт-Кадішін" призначався для прощання з померлими за єврейським релігійним обрядом. Серед особливостей його декору - поминальні молитви на стінах і пам’ятна дошка з іменами філантропів, які пожертвували на зведення будівлі.

Фото: "Бейт-Кадішін" у Чернівцях

"Під час реставрації історична споруда повністю збережеться, а з тильного боку заплановано будівництво 3-рівневого павільйону для розміщення музейної експозиції… Реставрація напряму стосується "Ваад" України, адже ще в 2015 році міська влада Чернівців на 49 років передала будівлю "Бейт-Кадішін" в користування нашій організації. У 2017 році уряд Німеччини виділив 100 тисяч євро на зовнішній ремонт "Бейт-Кадішін". За ці гроші відремонтували фасад та реставрували купол "Бейт-Кадішін". Загалом на ремонт будівлі та створення меморіального центру потрібно витратити близько одного мільйона євро, хоча раніше ми думали, що зможемо вкластися у 800 тисяч. Поки що акумулювати таку суму не вдалося", - коментує бюджет бізнесмен і меценат Андрій Адамовський.

Фото: "Бейт-Кадішін" у Чернівцях

Він додає, що вже цього літа запланована внутрішня реставрація будівлі.

Співпрезидент "Ваад" України Йосиф Зісельс наголошує, що в меморіальному центрі будуть висвітлені болючі питання, пов'язані не тільки з Голокостом, а й із передвоєнним періодом. Зокрема, йдеться про окупацію Північної Буковини Радянським Союзом в 1940 році, про колаборацію та співучасть у злочинах.

Фото: "Бейт-Кадішін" у Чернівцях

"Експозиція майбутнього музею включатиме в себе фотографії, документи, що збереглися, а також автентичні предмети тієї епохи", - розповідає Йосиф Зісельс.

Закінчити реставрацію та будівництво меморіального комплексу плануємо протягом п’яти років.

"Бейт-Кадішін" - це наша пам’ять. Його потрібно зберегти для майбутніх поколінь. Спільно у нас вийде", - заявив меценат Андрій Адамовський.

Фото: "Бейт-Кадішін" у Чернівцях

Як повідомлялося раніше, директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський заявляв, що сьогодні далеко не всі розуміють важливість захисту єврейської спадщини в Україні.

Нагадаємо, що нещодавно французьке архітектурне бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрації частково згорів собору Нотр-Дам.

Додамо, що за словами міністра культури Євгена Нищука, після пожежі в Нотр-Дам де Парі Україна посилить заходи безпеки на історичних об'єктах.