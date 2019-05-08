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Більше шансів вижити: що робити у разі авіакатастрофи

STYLERЖиття    08.05.2019 - 23:37
Більше шансів вижити: що робити у разі авіакатастрофи
Фото: колаж РБК-Україна

Правила поведінки в разі НП у літаку

Трагедія в "Шереметьєво" 5 травня в РФ, яка забрала 41 життя, змусила багатьох вчергове замислитися про безпеку польотів в пасажирських літаках. Після пожежі у лайнері Sukhoi Superjet 100 висувалося кілька припущень, серед яких відсутність кисневих масок, ручна поклажа в салоні, яка заважала пересуватися в момент екстреної посадки, та інші проблеми в повітряному судні. Експерти зазначають, що більш безпечними для польотів є великі авіалайнери, передають "Вести".

Нижче наведено деякі правила поведінки в літаку у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Так, за даними исследованияя Федерального агентства цивільної авіації США, при аварії і пожежі пасажирів у великих аеробусів шанси на виживання вищі, ніж у прихильників маленьких ембрайерів. Причина - аеродинамічні властивості корпусу і пристрій конструкції.

Ще одним важливим фактором є реакція на НП. Паніка ніколи не дає позитивних результатів, заважає мислити раціонально. У людини стає частішим дихання, відбувається тахікардія, а підвищений тиск заважатиме зосередиться. Як би не було страшно, намагайтеся бути уважними та дотримуйтеся рекомендацій екіпажу, не створюйте натовп і відразу ж продумайте найкоротший шлях до аварійного виходу. Додамо, що під час інструктажу бортпровідники докладно розповідають, де розташовані аварійні виходи, кисневі маски та інші рятувальні засоби.

Більше шансів вижити: що робити у разі авіакатастрофи

Фото: vesti-ukr.com

Логічно, що у випадку аварійної посадки краще всього знаходитись якомога ближче до виходу. Краще вибирати місця не далі, ніж за 5 рядів до виходу. У пасажирів, що сидять в перших п'яти рядах від аварійного люка, шансів вижити у випадку інцидентів більше. У великих бортах запасних та аварійних виходів як правило 6: по 2 з кожної сторони в носовій, хвостовий і центральній частині судна.

Згідно зі статистикою, більшість НП на авіалініях трапляється в моменти зльоту і посадки лайнера, тому в ці моменти краще не задрімати, і бути уважними. Зверніть увагу на індикатори ременів безпеки над сидіннями - при зльоті і посадці ви повинні бути готові в разі інциденту швидко покинути літак.

Пам'ятайте, жодні речі (цінності, документи) не варті людського життя, тому при НП забудьте про багаж - рятуйте себе.

Як повідомлялося раніше, при пожежі літака в Шереметьєво українка дивом врятувалася від загибелі.

Також ми писали про те, що один із тих, на борту "Суперджета" розповів, завдяки кому йому вдалося вціліти під час пожежі.

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