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Больше шансов выжить: что делать в случае авиакатастрофы

STYLERЖизнь    08.05.2019 - 23:37
Больше шансов выжить: что делать в случае авиакатастрофы
Фото: коллаж РБК-Украина

Правила поведения в случае ЧП в самолете

Трагедия в "Шереметьево" 5 мая в РФ, которая забрала 41 жизнь, заставила многих в очередной раз задуматься о безопасности полетов в пассажирских самолетах. После пожара в лайнере Sukhoi Superjet 100 выдвигалось несколько предположений, среди которых отсутствие кислородных масок, ручная кладь в салоне, которая мешала передвигаться в момент экстренной посадки, и другие проблемы в воздушном судне. Эксперты отмечают, что более безопасными для полетов являются большие авиалайнеры, передают "Вести".

Ниже представлены некоторые правила поведения в самолете в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Так, по данным исследованияя Федерального агентства гражданской авиации США, при крушении и пожаре у пассажиров больших аэробусов шансы на выживание выше, чем у сторонников маленьких эмбрайеров. Причина - аэродинамические свойства корпуса и устройство конструкции.

Еще одним важным фактором является реакция на ЧП. Паника никогда не дает положительных результатов, мешает мыслить рационально. У человека учащается дыхание, происходит тахикардия, а повышенное давление будут мешать сосредоточится. Как бы ни было страшно, старайтесь быть внимательными и следуйте рекомендациям экипажа, не создавайте толпу и сразу же продумайте кратчайший путь к аварийному выходу. Добавим, что во время инструктажа бортпроводники подробно рассказывают, где находятся аварийные выходы, кислородные маски и другие спасательные средства.

Больше шансов выжить: что делать в случае авиакатастрофы

Фото: vesti-ukr.com

Логично, что в случае аварийной посадки лучше всего находиться как можно ближе к выходу. Предпочтительнее выбирать места не дальше, чем за 5 рядов до выхода. У пассажиров, сидящих в первых пяти рядах от аварийного люка, шансов выжить в случае инцидентов больше. В крупных бортах запасных и аварийных выходов как правило 6: по 2 с каждой стороны в носовой, хвостовой и центральной части судна.

Согласно статистике, большинство ЧП на авиалиниях случается в моменты взлета и посадки лайнера, поэтому в эти моменты лучше не задремать, и быть внимательными. Обратите внимание на индикаторы ремней безопасности над сиденьями - при взлете и посадке вы должны быть готовы в случае инцидента быстро покинуть самолет.

Помните, никакие вещи (ценности, документы) не стоят человеческой жизни, поэтому при ЧП забудьте про багаж - спасайте себя. 

Как сообщалось ранее, при пожаре самолета в Шереметьево украинка чудом спаслась от гибели.

Также мы писали о том, что один из выживших на борту "Суперджета" рассказал, благодаря кому ему удалось уцелеть во время пожара.

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