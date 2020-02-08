Брагар так і не приїхав до пенсіонерки з собакою: в селі на віче зробили заяву (відео)

Євген Брагар після скандалу через свою пораду пенсіонерці продати собаку і заплатити за газ приніс свої вибачення, а також пообіцяв в суботу 8 лютому приїхати в гості до літньої жінки в Аджамку під Кропивницьким і вже на місці розібратися в ситуації.

Нардеп від партії "Слуга народу" також зізнавався після хвилі суспільнї критики на свою адресу, що зробив для себе певні висновки. Зокрема, політик зрозумів необхідність більш ретельно вникати в питання субсидії.

Нагадаємо, що Брагар в ефірі одного з ток-шоу порекомендував пенсіонерці, якій прийшла платіжка на газ в 1953 гривень, плюс ще 154 гривень за його транспортування, продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. Сама ж Любов Павлівна Колюча має 31 рік стажу роботи диспетчером на автовокзалі і отримує рівно 2 тисячі гривень пенсії. Її субсидія "скостила" за тепло лише близько 200 гривень.

Знаючи про обіцянку Брагара приїхати до Аджамки цієї суботи, політика вирішили зустрічати місцеві жителі. Люди принесли з собою плакати (з невтішними фразами на адресу політика), і почали чекати візитера. Проте марно - нардеп так і не приїхав. Про це йдеться в сюжеті CBN.

Як розповіла сільський голова Тетяна Зайченко, нардеп Брагар обіцяв приїхати, але зараз на телефонні дзвінки перестав відповідати.

"Сьогодні вранці, у мене є телефон, я йому дзвонила, але він вже не бере трубку, хоча вчора спілкувалися, і він обіцяв, що передзвонить перед зустріччю", - каже вона.

У присутності журналістів Зайченко ще раз спробувала зателефонувати, але ніхто не відповів.

Тим не менше, люди зібралися в будинку культури та провели віче, на якому з оплесками подякували 66-річній бабі Любі за те, що "об'єднала не тільки все село, але і країну".

"Ну я не знаю, може через якісь поважні причини не приїхав... ну, надія трошки була", - зізналася сама пенсіонерка Колюча.

На зустрічі місцеві жителі підготували звернення до чиновників, яке адресували також і депутатам. У ньому звучали заклики не тільки щодо платіжок за газ і транспортування, а також торкнулися теми кодування ТВ та ринку землі.

Крім того, на віче прозвучало припущення, що Брагару не вистачило грошей на дорогу в Аджамку, тому люди навіть вирішили скинутися йому на квиток.

Відео: Євген Брагар не приїхав до пенсіонерки після скандалу, хоча обіцяв - місцеві провели віче