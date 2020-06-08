Що буде з курсом долара в Україні: експерт дав детальний прогноз

Курс долара в Україні протягом цього тижня не буде підвищуватися на тлі траншу нового кредиту Міжнародного валютного фонду. Експерт та інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що переказ коштів зробив неможливими різкі стрибки гривні.

Як повідомляє експерт, кредит МВФ вже вплинув на курс долара, але навіть після переведення його вплив не посилиться. Про це Сергій Фурса розповів в ефірі каналу "Україна 24".

"Нічого не зміниться. Немає нічого, що б істотно впливало на гривню. Транш вже почав впливати в той момент, коли сказали, що він передбачається. Хіба що впаде астроїд або почнеться тиск на Національний банк – тоді буде вплив. Зараз гроші траншу підуть Мінфіну, у бюджет, на валютний ринок це не вийде", - вважає експерт.

За словами Фурси, паніка на валютному ринку спостерігалася, коли ще було невідомо, чи буде транш МВФ.

Раніше РБК-Україна писало, що аналітики прогнозують падіння курсу долара.

Також ми писали, що інші експерти розповіли, яким буде курс долара наступного тижня.