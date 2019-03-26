Всі будуть в жаху: експерт жорстко засудив закон про УПА

26 березня 2019-го року в Україні набув чинності закон, який визнає воїнів Української повстанської армії (УПА) учасниками бойових дій. Згідно з цим законом, статус учасників бойових дій надають тим, хто брав участь у збройній боротьбі за незалежність України у 20-му столітті.

Зокрема, в цю категорію потрапляють і ті, хто воював у складі УПА, у складі Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), озброєних підрозділів ОУН і так далі.

Крім цього, документ встановлює, що саме Кабінет міністрів України буде встановлювати порядок надання статусу учасника бойових дій.

Едуард Долинський, директор Українського єврейського комітету, вважає цей закон абсолютно неприйнятним. У коментарі для Styler він пояснив, чому категорично засуджує ухвалення цього закону.

"Я гарячий противник цього закону. Звичайно ж, прийняття цього закону суперечить усіляким міжнародним угодам, суперечить ролі України в історії і взагалі принципам моралі. Адже, згідно з цим законом, ОУН і УПА, тобто ті, хто брали участь у військових злочинах, у каральних операціях, вбивствах мирного населення, знищенні євреїв і Голокості – всі вони оголошуються учасниками бойових дій, ветеранами війни, яким передбачені різні пільги та преференції", - коментує він.

За його словами, в інших країнах такі люди називаються злочинцями, піддаються покаранню і переслідування.

"У нас же вийшло повністю все навпаки! Тому моє ставлення до цього закону глибоко негативне", - підкреслює директор Українського єврейського комітету.

Фото: Едуард Долинський (РБК-Україна)

Світове співтовариство мало знає про цей закон, додає Долинський.

"Крім заяв від єврейських організацій, заяв від представників інших наших іноземних партнерів я з цього приводу не чув. Була заява від Центру Симона Візенталя, але уряди інших країн промовчали", - говорить він.

За його словами, зараз в Україні – складна політична та економічна ситуація, плюс – агресія Росії, тому в багатьох країнах вважають за краще не торкатися цього питання саме зараз. Але рано чи пізно до обговорення цієї проблеми повернуться, впевнений Едуард Долинський.

"У майбутньому це точно стане причиною конфліктів України з іншими країнами. В тому числі – з Польщею, з Ізраїлем, США і Німеччиною. Адже в цьому законі, який набрав чинності, йдеться про людей, які колаборували з нацистами", - переконаний він.

Українське суспільство було введено в глибоку оману про те, ким насправді були воїни ОУН-УПА, каже директор Українського єврейського комітету.

"Українцям брехали. Їм просто промили мізки! Цим займалися ряд громадських і державних організацій. І коли відкриється правда, то всі будуть в жаху і в шоці від того, що насправді відбувалося. Звичайно, я очікую широку дискусію на цей рахунок. Це може відбутися і через кілька років, і пізніше. Зараз складно передбачити, коли саме це будуть знову обговорювати. Так чи інакше, набуття чинності цього закону я категорично засуджую, не приймаю, вважаю аморальним і хибним", - підкреслює Едуард Долинський.

Нагадаємо, раніше Едуард Долинський розповів про численних проявах антисемітизму в Україні.

Також стало відомо, що означає закон про визнання воїнів УПА учасниками бойових дій.