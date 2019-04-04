Буллінг для дорослих: що таке мобінг і про що новий законопроект

Цькування на робочому місці (Колаж РБК-Україна)

В Україні вирішили карати тих, хто труїть своїх колег по роботі

В Україні зареєстрували новий законопроект № 10118, який відрегулює покарання за мобінг на робочому місці.

Мобинг – це форма психологічного насильства у вигляді цькування співробітника в колективі, з метою його подальшого звільнення. За фактом, мобінг – це така форма насилля, як і буллінг, але в дорослому колективі.

В Європі закони про мобінг прийняті вже давно і за законом відповідають, як державні установи, так і приватні контори. Як пише у своїй колонці керівник Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області Вадим Гуцол, в Німеччині моральна компенсація за цькування на робочому місці в середньостатистичної компанії може скласти від 25 до 75 тисяч євро.

В новому законопроекті, який зареєстрували народні депутати в березні, з'явиться офіційне позначення слова "мобінг" і це значить, що під поняттям цькування на робочому місці буде розумітися психологічне, фізичне, економічне насильство серед учасників трудових відносин, яке використовується з метою приниження людської гідності працівників і створення напруженої і ворожої атмосфери в колективі і змушення жертву, зрештою, змінити місце роботи.

У законопроекті вказуються головні чинники, за якими можна буде розпізнати мобінг:

- систематичність

- наявність декількох сторін: кривдників, потерпілих і в деяких ситуаціях спостерігачів

- психічна або фізична шкода, завдана жертві

- соціальна ізоляція потерпілого

Мобінг на робочому місці каратиметься законом (pixabay.com)

В якості покарання народні депутати пропонують запровадити адміністративну відповідальність і штрафи в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів. Штраф можуть замінити громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин. Покаранню підлягають, як працівників установи, так і керівник, якщо він дозволив своїм співробітникам знущатися над підлеглим.

При повторному випадку – сума штрафу та кількість годин на громадських роботах збільшується.

Також у Верховній Раді зареєстрували ще один законопроект, в якому в пункти знущань додали розширені поняття, які стосуються цькування над:

- самотніми батьками;

- вагітними жінками;

- учасниками бойових дій;

- внутрішньо переміщеними особами;

- колегами передпенсійного та пенсійного віку;

Незалежно від того, який саме із законопроектів буде прийнятий депутатами, бажання знущатися і труїти колег по роботі у багатьох поменшає, так як за це можна буде понести серйозне покарання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за буллінг в українських школах почали карати і застосовувати штрафи.

А також ми пояснювали, що змінилося в новому законі про сексуальне насильство і дали відповіді на найпоширеніші питання.