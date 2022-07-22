Як швидко позбутися від сонливості і почати працювати: ці поради допоможуть підбадьоритися

Хронічне недосипання, нестача відпочинку і майже цілодобова робота призводить до того, що навіть після 8-10 годин сну людина не може впоратися з сонливістю. А значить, не може нормально функціонувати, їздити за кермом і працювати.

Як можна швидко позбутися від сонливості та підбадьоритися - читайте в матеріалі нижче.

Випийте кави та поспіть

Вчені стверджують, що короткий сон після чашки кави в рази підсилює ефект від кофеїну. Потрібно лише випити невелику чашку міцної кави, а потім влаштує сеанс мікросну в ліжку - на 10-15 хвилин.

Під кавою можна з'їсти шматочок гіркого шоколаду і відразу ж відправитися в ліжко. Попередньо поставте будильник максимум на 20 хвилин, щоб прокинутися до настання фази глибокого сну.

Цього часу вистачить, щоб кофеїн почав діяти на організм, а короткий сон тільки посилить ефект бадьорості.

Вранці каву пийте не відразу

Виявляється, пити каву відразу після пробудження - погана затія. Організму потрібно мінімум одну годину після пробудження, щоб почати функціонувати.

Дослідження показують, що в цей проміжок часу в організмі виробляється кортизол, який допомагає прокинутися.

А кофеїн заважає цьому природному процесу і блокує вироблення кортизолу, який ще називають "гормоном стресу". В результаті часу для відновлення ритму після сну потрібно набагато більше, і ми довше налаштовуємося на роботу протягом дня.

З'їжте щось м'ятне

Підійде м'ятний льодяник, м'ятна жувальна гумка, цукерка з ментолом, лимонад з м'ятою або ж просто пожуйте листочок м'яти.

Річ у тому, що ментол має дію енергетика і призводить організм в стан збудження. А жувальні рухи активізують роботу мозку.

Він включається і починає готувати організм до процесу перетравлення їжі, а ще запускає вироблення інсуліну. Саме він і викликає почуття бадьорості.

Помийте руки

У прямому сенсі слова - якщо ви сидите на роботі й буквально засинаєте біля комп'ютера, то встаньте і йдіть до крана з холодною водою. Вмиватися не потрібно, просто підставте руки під холодну воду, і намочіть кисті рук.

Це дозволяє швидко зняти сонливість, охолодитися під час сильної спеки та навіть зняти напругу в стресовій ситуації.

Руки мають точки-з'єднання з усім нашим організмом і цю методику використовують в східній медицині.

Зробіть масаж

На тілі людини є багато точок, які відповідають за різні частини організму і його стан. Помірний тиск на такі точки дозволяє посилити циркуляцію крові в організмі, що зніме втому і сонливість протягом декількох хвилин.

Круговими рухами натискайте на верхню і задню частину шиї, мочки вуха, точку між великим і вказівним пальцем і область під колінами. Зробіть 5-хвилинний масаж і ви відразу відчуєте себе краще.

Незручний стілець

Пересядьте на незручний і твердий стілець - дерев'яний, металевий або пластмасовий. Вам повинно бути некомфортно і незручно по максимуму.

Ваше незручне становище відправить сигнал в мозок про те, що тут спати буде незручно. І сонливість зніме як рукою.