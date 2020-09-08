У Черкасах піймали 60-річного чоловіка: "лапал" в кафе дівчинку

У Черкасах піймали педофіла похилого віку
У Черкасах затримали 60-річного чоловіка за розпусні дії з неповнолітньою дівчиною. Спіймали педофіла в місцевому кафе. Чоловік запросив туди 14-річну дівчинку, запропонував їй випити, а потім почав розпускати руки. Про це повідомила сама потерпіла. Як інформує поліція Чернігівської області у Facebook, чоловіка затримали. Він 1960 року народження, був у стані алкогольного сп'яніння.
Кричущий випадок стався 7 вересня на вулиці 30-річчя Перемоги. Зараз педофілу інкримінується частина перша статті №156 ККУ.
Слідчі Черкаського відділу поліції затримали громадянина, найближчим часом йому оголосять підозру, далі суд обиратиме запобіжний захід. За такі протиправні дії чоловіку "світить" до 5 років за ґратами.
В коментарях українці висловили свій гнів з приводу дій педофіла.
Як ми раніше писали, в центрі Миколаєва люди влаштували самосуд над педофілом (відео).
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