Чернігівгаз: інформація щодо боргів за газ прем'єр-міністра Гончарука не відповідає дійсності

Інформація щодо боргів за послуги з газопостачання новопризначеного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та його сім'ї не відповідає дійсності. Про це повідомили у компанії "Чернігівгаз".

"АТ "Чернігівгаз" ніколи не надавало, не надає і в майбутньому не надаватиме будь-яким третім особам, в тому числі засобам масової інформації, персональні дані споживачів газу. Це стосується як особистих даних, так і відомостей щодо розрахунків клієнтів компанії", - зазначили у компанії.

Також у компанії зауважили, що згідно Закону України "Про захист персональних даних", працівники суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на Гончарука та його родичів кілька разів подавали до суду комунальні підприємства Чернігова. Родина Гончарука ніби-то мала борги за послуги з надання гарячої води, газу та інших комунальних послуг.