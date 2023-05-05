45 ударов по голове. В Чернигове мужчина убил 11-месячного малыша на глазах у сына

В Чернигове пьяный мужчина убил 11-месячного сына. Это произошло на глазах у его второго двухгодовалого сына.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Детали трагедии в Чернигове

Прокуроры в судах всех инстанций доказали, что мужчина под действием алкоголя с особой жестокостью убил 11-месячного сына. Это произошло еще в 2019 году. Осужденный нанес ребенку 45 ударов в область головы, 13 – в грудную клетку и 2 – в живот.

Особенно тяжкое преступление совершил по месту жительства в присутствии старшего сына, которому исполнилось 2 года.

В ходе суда выяснилось, что мужчина систематически злоупотреблял алкогольными напитками, наркотическими и психотропными средствами.

Какое наказание дали мужчине

При принципиальной позиции ювенальных прокуроров Черниговской областной прокуратуры и Офиса Генерального прокурора Верховный Суд оставил по-прежнему приговор за умышленное убийство ребенка с особой жестокостью и хранение наркотических средств (п. 2, п. 4 ч.2 ст. 115, ч.1 ст. 309 УК Украины). Жителя Чернигова приговорили к пожизненному лишению свободы.

Таким образом, Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении кассационных жалоб осужденного и его адвоката об отмене приговоров Деснянского районного суда Чернигова и Черниговского апелляционного суда.

Доказательства ювенальных прокуроров, что вынесенный приговор является справедливым и ожидаемым обществом, подтверждены.

В июне 2021 года приговор суда вступил в законную силу. С этого времени осужденный находится в учреждении отбывания наказаний.