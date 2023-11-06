Мужчина узнал, что женат на сестре, но не собирается с ней разводиться: детали странной истории

Правда всегда всплывает на поверхность, но иногда бывает так, что она оказывается действительно горькой. Сеть всколыхнула история от мужчины, который узнал, что он - брат собственной жены. И эта новость его ошарашила, но расставаться супруги не планируют.

Мужчина узнал о родственных связях с женой - с чего все началось

Автор истории рассказал, что он никогда не видел своего отца. Его воспитывали мать и бабушка, которые не хотели ничего рассказывать о человеке, который является его биологическим папой.

Несколько лет назад мать мужчины умерла, он должен был навести порядок у нее дома. Тогда он уже жил в браке с женщиной, которую очень любил. Мужчина убирал на чердаке в доме матери и нашел фотоальбом.

Он стал просматривать фотографии и заметил нечто странное. На одном из фотографий была его мать, а стояла она рядом с отцом его жены. Конечно, мужчина решил спросить об этом у любимой, а та сказала, что об этом точно следует поговорить с ее папой.

Все выяснилось только после смерти матери (фото: Freepik.com)

Любимая жена оказалась сестрой

Дальше история получила неожиданный финал. Мужчина пошел к отцу жены. Он раскрыл ему правду.

"Он рассказал о том, что встречался с девушкой с фото в колледже, она забеременела. А он не мог с этим справиться и скрылся в другой части города", - рассказал мужчина.

И тогда он понял, что перед ним стоит его отец. В его свидетельстве о рождении не было никакой информации о папе, ведь мать рожала его дома и отказалась называть фамилию человека, от которого забеременела.

Жуткая правда всех ошарашила (фото: Freepik.com)

Что было дальше

Информация обо всем этом ошеломила мужчину и его жену. Но они решили не разводиться. Несмотря на то, что у супругов общий отец, они захотели остаться вместе.

"Я расстроен, но мы с женой говорили об этом. Мы попытаемся остаться вместе и больше никогда не будем об этом говорить. Сейчас мы не планируем заводить детей", - признался мужчина.