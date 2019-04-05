НП в київському метро: з'явилися перші подробиці

НП в метро Києва відбулася 5 квітня. Через прикрий випадок пасажири столичної підземки опинилися у неприємній ситуації.

Як повідомили в прес-службі Київського метрополітену, в п'ятницю з технічних причин сервісні центри підземки перестали працювати.

Також в КП додали, що фахівці метрополітену вже усувають проблему. Правда, скільки часу на це піде, в прес-службі не уточнили.

"Ми відразу повідомимо про відновлення роботи сервісних центрів", - зазначили в метрополітені і принесли вибачення за незручності.

Користувачі соціальних мереж засмучені таким повідомленням, але кажуть, що сервісні центри - не найголовніше. Було б набагато гірше, якби потяги перестали ходити, або ж хтось постраждав.

Скріншот поста (facebook.com/kyivmetro)

Нагадаємо, що в Києві у Великодню ніч громадський транспорт працюватиме довше, а вранці 28 квітня вийде на маршрути раніше. Зокрема, київський метрополітен у ніч з 27 квітня на 28 квітня продовжить роботу на годину, а також на годину раніше почне роботу 28 квітня.

Раніше ми писали про те, що метро на Виноградар у Києві запустять до кінця 2021 року з відкриттям станцій "Мостицька" і "Проспект Правди".