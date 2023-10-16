Не Дантес и даже не Кацурин: Дорофеева призналась, кого видела в эротических снах

Украинская певица Надя Дорофеева сделала откровенное признание. Она рассказала, кого видела в эротических снах. Как оказалось, это не ее бывший супруг Вова Дантес и даже не ее нынешний избранник Миша Кацурин.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Дорофеева рассказала в интервью для YouTube-канала "Люкс ФМ".

Кто "приходил" к Дорофеевой во сне

Так, ведущий проекта осторожно поинтересовался, видела ли Дорофеева кого-нибудь из известных артистов во снах, в том числе эротических. Певица не стала скрывать правду и призналась, что когда-то ей приснился известный артист Поль Ван Авер, известный как Stromae.

"У меня есть сразу четкий ответ: Stromae. Мне приснился мой любимый исполнитель, хотя я никогда не относилась к нему в принципе как к сексуальному объекту", - призналась певица.

Певец Поль Ван Авер (фото:instagram.com/stromae)

По словам Дорофеевой, она любит творчество артиста, но даже не могла подумать, что когда-нибудь увидит его во сне. Певица была шокирована, когда проснулась и поняла, кто именно появился рядом с ней в эротической сцене, которую "нарисовал" ее мозг.

"Это мой любимый певец, я была у него несколько раз на концертах. И вот однажды, когда он мне приснился, я проснулась просто в шоке. Я даже удивилась", - признала Дорофеева.

Певица Надя Дорофеева рассказала, что любит творчество Stromae (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Что Дорофеева думает о слухах вокруг себя

Также певица рассказала, что люди постоянно придумывают о ней какие-нибудь слухи. Одна из последних "горячих" тем - беременность. Дорофеева отметила, что часто слышит подобные "сенсации".

Артистка признается, что не понимает, как люди могут такое придумать. При этом Дорофеева пошутила, что очень любит есть, а потому фаны могут иногда замечать ее раздутый животик, хотя это никак не касается слухов о беременности.