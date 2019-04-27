Дефіцит бензину в Україні: якою буде ціна на паливо

Дефіциту палива на АЗС в Україні через припинення експорту з Білорусі не буде. Таку думку озвучив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, передає "Сьогодні".

Експерт вважає, що палива вистачить усім, але ціна на нього може суттєво піднятися.

"Дефіциту палива точно не буде. Про це можна говорити впевнено. А ось (давати прогноз - ред.) за цінами складніше, так як є кілька варіантів. (Все залежить від того - ред.), будуть відновлені поставки з Білорусі, якщо так, то в якому обсязі, при цьому потрібно врахувати зростання цін на нафту в світі", – сказав він.

Зниження обсягів експорту з Білорусі, за словами Куюна, може негативно відбитися на ціні.

Дефіциту палива в Україні не буде – думка експерта (фото: pixabay.com/Free-Photos)

"Якщо поставки не відновляться в нормальних обсягах, потрібно буде завозити більше палива з морських портів, тоді воно буде дорожче на 1-1,5 грн", – зазначив експерт.

На думку Сергія Куюна, криза з російською нафтою показала, що Україна повинна працювати в трьох напрямках. Зокрема:

розвивати нафтопереробну галузь;

стимулювати імпорт з моря;

створити в країні запаси нафтопродуктів.

Він додав, що для реалізації цих завдань не потрібні спеціальні програми фінансування.

Нагадаємо, 19 квітня "Белнефтехим" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії. У зв'язку з цим 23 квітня Білорусь призупинила експорт бензину і дизеля в Україну. Крім того, були зупинені поставки в Польщу і країни Балтії.

Вже 25 квітня Білорусь частково відновила експорт світлих нафтопродуктів в Україну і Польщу. Тим часом оптові ціни на дизпаливо зросли, що, на думку експертів, не має підстав, оскільки дефіциту дизеля немає.

Пізніше повідомлялося, що для забезпечення альтернативних поставок нафти Білорусь розглядає можливість налагодити імпорт нафти через порти України.