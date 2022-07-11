День апостолів Петра і Павла: що суворо заборонено робити у велике свято
12 липня 2022 року згідно православної традиції вшановується пам'ять первоверховних апостолів Петра і Павла. Цей день має свої традиції, і звісно ж - суворі заборони.
Що не можна робити в цей день, традиції - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Суворі заборони на Петра і Павла
В цей день не можна тяжко працювати, прати, прибирати в домівці. Зробіть усе це напередодні. Працювати в полі, саду або городі також заборонено.
Звісно, як і в будь-яке інше велике церковне свято, не можна сваритися, лаятися, ображати інших. Особливо - своїх рідних та близьких людей.
Давати або брати гроші в борг в цей день не рекомендується, щоб були неприємностей з фінансами.
Невдалим цей день вважається для інтимної близькості, таїнства вінчання або хрещення дітей.
Купатися в водоймах також не рекомендується. В народі вірили, що можна постраждати від нечисті, яка активізується в цей час.
Не варто скупитися, інакше можете лишитися у розбитого корита.
А також не можна викидати те, що залишилося після сніданку, обіду і вечері - це до бідності. Залишки їжі потрібно віддати тваринам.
Важливі святкові традиції
У цей день колись прийнято було влаштовувати "гулянки Петрівки", водити хороводи. До свята люди наводили порядок у своїх будинках, робили вінки з польових квітів і надягали їх на церковну службу.
Раніше, на Русі, День Петра і Павла також вважався днем рибалок, бо апостол Петро займався рибальством. Рибу треба було готувати на вечерю і збиратися за сімейним столом.
Існує традиція проводити сімейні вечері на природі в цей день.
Традиційною стравою є сирні мандрики - особливі пончики з сиру, дріжджів і борошна..
Дивіться на відео нижче, як приготувати обрядове "петрівське печиво":
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