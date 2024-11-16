День работников радио, телевидения и связи Украины: история праздника и теплые поздравления
16 ноября отмечается День работников радио, телевидения и связи Украины. Эта сфера очень важна для современной комфортной жизни.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю праздника и лучшие поздравления по сей день.
История праздника
В цифровую эпоху разнообразных быстрых культурных, экономических и социальных процессов работа работников телевидения и радиовещания имеет очень важное значение для информационной осведомленности общества.
Поэтому в поддержку рабочих сферы был установлен профессиональный праздник. Сначала с 1946 года событие отмечалось 7 мая, а в 1994 году по предложению Укртелерадиокомпании дату празднования перенесли на 16 ноября.
Именно в этот день в 1924 году был проведён первый радиоэфир в Украине. Событие произошло в Харькове, в 19:00.
Первый украинский телеэфир состоялся более чем на 10 лет позже - 1 февраля 1939 года. Указывается, что продолжительность составляла 40 минут.
Первый звонок с мобильного телефона совершил президент Украины в 1993 году. Однако еще в 1989 году начало создаваться коммерческое телевидение.
Кроме того, считают, что несколько опытов с использованием радиосигнала провел украинский ученый Николай Пильчиков 25 марта 1898 года в Одессе. Сейчас к работникам сферы радио присоединились журналисты и представители СМИ.
Поздравление ко Дню работников радио
- Поздравляем с Днем работника радио! Хотим пожелать вам всегда настраиваться на наш путь к успеху и улучшать настроение другим.
- Поздравляем с Днем работников радио и телевидения! Желаем всегда оставаться на связи и посылать близким любимые радиоволны.
- Поздравляем с профессиональным праздником тех, кто помогает нам остаться на связи. Искренне желаем находить положительное и хорошее даже в трудных днях.
- Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю отличных идей и успешной деятельности, радостных новостей и увлекательных сюжетов, полезной информации и удовольствия от работы.
- Мы глубоко ценим талантливых работников сферы радиотелевидения и связи, чей труд особенно важен для нашего времени. Ваш профессионализм - источник гордости. Желаем вам стойкости и крепкого здоровья, верим, что вместе мы преодолеем все сложности при любых условиях.
Ранее мы сообщали, какие праздники и выходные будут в ноябре.
При этом рассказывали, когда в Украине День святого Николая.
При написании материала использовались следующие источники: DayToday, Wikipedia. Радио "Накипіло", Женский журнал Лиза, Государственное предприятие "Українські спеціальні системи".