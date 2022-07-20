Діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям: дуже зворушливе відео

Зазначається, що з дати початку великої інтервенції 24 лютого із зон бойових дій в Україні евакуювали близько 300 тисяч дітей. Юні жителі Маріуполя нині відпочивають в таборі у Вінницькій області "ЯМаріуполь - Родина".

Місцеві бійці НГУ приїхали до маленьких переселенців, щоб підтримати та показати, як надавати першу домедичну допомогу, розповіли про особливості військової служби, продемонструвати, що вміють робити чотирилапі сапери - собаки.

Нацгвардійці відвідали дітей з Маріуполя в таборі відпочинку під Вінницею (фото: скріншот з відео)

Під час відкритого уроку діти також самі грали в нацгвардійців, приміряли амуніцію, вчилися збирати та розбирати зброю, брали участь у спортивних іграх. А самі армійці слухали історії малюків та їхні заповітні мрії - скоріше після перемоги повернутися додому до Маріуполя, щоб рідне місто знову було сповнене щасливих людей.

Для юних переселенців з Маріуполя влаштували "урок перемоги" в дитячому таборі під Вінницею (фото: скріншот з відео)

"Сьогодні до нас приїхала Нацгвардія, і мені дуже сподобалося, як собаки виступали. Як показували, як розбирати автомати... Я мрію про те, щоб Маріуполь став українським. Щоб там було світло, газ, вода. Щоб були нові дома. І щоб там були люди, радісні", - каже хлопчик, перераховуючи бажання.

Хлопчик з Маріуполя розповів, про що мріє (фото: скріншот з відео)

"Тут дуже добре, відпочиваємо в таборі. Сподобалося, що саме дитячий табір. Але хочемо дуже сильно додому. Мріємо просто до сліз", - розповідає жінка з сином.

"Особливо мама", - уточнює малюк...

Мешканка Маріуполя з сином разом у дитячому таборі під Вінницею (фото: скріншот з відео)

"Впала авіабомба біля двору... поряд, і потім був обстріл. Це було вночі. Вранці ми швиденько зібрали документи, все що змогли, і просто пішли пішки... Хочемо повертатися, чекаємо, коли там зміниться прапор. І ми туди обов'язково повернемося, тому що віримо в Україну, що ми переможемо, і ми будемо в нашому Маріуполі", - продовжує розповідь жінка.

Мама з сином покинули Маріуполь під час обстрілом і авіаударів (фото: скріншот з відео)

"Мені подобається відпочивати, але завжди я хочу повернутися до Маріуполя", - зазначає маленька дівчинка.

Маленька дівчинка з Маріуполя в дитячому таборі під Вінницею (фото: скріншот з відео)

"Хочу, щоб був мир, перемога, і швидше повернутися в домівку свою. Зустрітися з друзями", - розповів хлопчик з Маріуполя.

Діти з Маріуполя відпочивають під Вінницею і чекають перемоги, щоб повернутися додому (фото: скріншот з відео)

Відео: нацгвардійці приїхали до юних переселенців з Маріуполя в дитячий табір під Вінницею