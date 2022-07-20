Діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям: дуже зворушливе відео

У дитячому таборі під Вінницею зараз відпочивають маленькі біженці з Маріуполя, які були змушені покинути рідні домівки з сім'ями, рятуючись від російських загарбників і жахів повномасштабної війни, що інтервенти принесли з собою в Україну.
Зараз нацгвардійці організували для малечі свято і влаштували "урок перемоги", а дітки поділилися із захисниками своїми мріями.
Зворушливе відео опубліковано 20 липня прес-службою Західного територіального управління Національної гвардії України.
Зазначається, що з дати початку великої інтервенції 24 лютого із зон бойових дій в Україні евакуювали близько 300 тисяч дітей. Юні жителі Маріуполя нині відпочивають в таборі у Вінницькій області "ЯМаріуполь - Родина".
Місцеві бійці НГУ приїхали до маленьких переселенців, щоб підтримати та показати, як надавати першу домедичну допомогу, розповіли про особливості військової служби, продемонструвати, що вміють робити чотирилапі сапери - собаки.
Нацгвардійці відвідали дітей з Маріуполя в таборі відпочинку під Вінницею (фото: скріншот з відео)
Під час відкритого уроку діти також самі грали в нацгвардійців, приміряли амуніцію, вчилися збирати та розбирати зброю, брали участь у спортивних іграх. А самі армійці слухали історії малюків та їхні заповітні мрії - скоріше після перемоги повернутися додому до Маріуполя, щоб рідне місто знову було сповнене щасливих людей.
Для юних переселенців з Маріуполя влаштували "урок перемоги" в дитячому таборі під Вінницею (фото: скріншот з відео)
Хлопчик з Маріуполя розповів, про що мріє (фото: скріншот з відео)
"Особливо мама", - уточнює малюк...
Мешканка Маріуполя з сином разом у дитячому таборі під Вінницею (фото: скріншот з відео)
"Впала авіабомба біля двору... поряд, і потім був обстріл. Це було вночі. Вранці ми швиденько зібрали документи, все що змогли, і просто пішли пішки... Хочемо повертатися, чекаємо, коли там зміниться прапор. І ми туди обов'язково повернемося, тому що віримо в Україну, що ми переможемо, і ми будемо в нашому Маріуполі", - продовжує розповідь жінка.
Мама з сином покинули Маріуполь під час обстрілом і авіаударів (фото: скріншот з відео)
Маленька дівчинка з Маріуполя в дитячому таборі під Вінницею (фото: скріншот з відео)
Діти з Маріуполя відпочивають під Вінницею і чекають перемоги, щоб повернутися додому (фото: скріншот з відео)
Відео: нацгвардійці приїхали до юних переселенців з Маріуполя в дитячий табір під Вінницею
Раніше ми розповідали історію української родини, у яких російські окупанти двічі зруйнували життя та дім, але вони розпочали втретє спочатку.
А також показували відео, як у Маріуполі діти розправилися з прапором окупантів.