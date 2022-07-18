Дитяча вітрянка - бомба уповільненої дії: лікар назвав наслідки хвороби

Усі люди, які перенесли вітряну віспу, можуть захворіти на вірусне захворювання - оперізуючий герпес. Також в суспільстві цю хворобу ще називають "опоясуючий лишай".

Про це розповів лікар-інфекціоніст Пономаренко Роман в Instagram .

За словами медика, збудник цього захворювання є герпес ІІІ типу. Тому, усі, хто переніс вітряну віспу мають ризик появи оперізуючого герпесу при зниженні захисту організму.

Важливо пам'ятати, що вірус залишається з людиною на все життя в нервових гангліях, і" чекає слушної нагоди".

"По факту, це бомба уповільненої дії - при зниженні імунітету вірус починає вилазити там, де йому заманеться", - написав лікар.

Симптоми розпочинаються із зуду та болю в місці висипів, які часто доводиться знімати великою кількістю знеболюючих препаратів.

Після цього на місці болю в межах одної ділянки починають з'являтися групи пухирців з прозорим вмістом - саме цей тип елементів може бути небезпечний для передачі вірусу при прямому контакті з висипами.

Необхідно прибрати дітей та вагітних, які не хворіли якомога далі від людей із ОГ до моменту утворення кірок на всіх місцях висипів.

До основних симптомів можуть додатися лихоманка, головний біль та слабкість.

"Але це все "квіточки" проти можливих ускладнень, перелік яких розпочинається з паралічу лицевого нерва, із сльозо/слиновиділення до розвитку менінгітів, енцефалітів і наслідками на все життя", - додав фахівець.

Як лікувати

Для лікування застосовують противірусні препарати: ацикловір або валацикловір у вигляді таблеток/крапельниць.

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Лікар зазначив, що противірусні мазі не мають ефективності, тому їх не потрібно купувати.

Для того, щоб обробити рани підійдуть: фукорцин або зеленка. Препарати від зуду: з коламіном/цинком.

Яка профілактика

Потрібно провести вакцинацію від вітряної віспи в дитячому віці/дорослому(якщо не хворіли, особливо перед вагітністю)

Вакцинація від V.Zoster профілактує не тільки можливі ускладнення вітрянки, а й появу самого оперізуючого варіанту герпесу.