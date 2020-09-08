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"Дівчина з обкладинки глянцю" із України підкорює простори музичної індустрії

Вівторок 08 вересня 2020 16:27
"Дівчина з обкладинки глянцю" із України підкорює простори музичної індустрії
Анна Розумовська (фото: прес-служба співачки)
Автор: Styler

Анна Розумовська випустила свою чергову пісню

Українська співачка з незмінним титулом "дівчина з обкладинки глянцю" Анна Розумовська продовжує підкорювати простори музичної індустрії. На цей раз дівчина презентувала свій вже четвертий трек під назвою "Чекала".

"Коли Олександр Тищенко (автор пісні - ред.) вперше показав мені цю композицію - я відразу зрозуміла, що це та історія, яку я ще не розповіла... І я це зробила", - ділиться таємницями творчого процесу Анна.

&quot;Дівчина з обкладинки глянцю&quot; із України підкорює простори музичної індустрії

Анна Розумовська (фото: прес-служба співачки)

Саунд-продюсером виступив "абсолютно приголомшливий" чоловік і абсолютний професіонал своєї справи Вадим Лисиця - той самий, чиї роботи вже довгі роки очолюють хіт-паради країни.

"Було дуже легко і комфортно творити з ним. А що стосується пісні - так, вона, як і всі мої попередні роботи, - про любов. І я дуже хочу, щоб кожен, хто її почує, знайшов у неї частинку своєї історії", - зазначила співачка.

Зараз Анна готується до випуску свого першого альбому, який планує презентувати вже цієї осені.

Анна Разумовська випустила пісню "Чекала"

Нагадаємо, Настя Каменських розповіла, як їй давалися зйомки кліпу "A Huevo".

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