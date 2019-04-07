ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дієвий спосіб: як комунальники Миргорода змушують мешканців платити за послуги

STYLERЖиття    07.04.2019 - 12:21
Дієвий спосіб: як комунальники Миргорода змушують мешканців платити за послуги
Ілюстративне фото: Гонтар Володимир/УНІАН

Мешканцям обіцяють приємну винагороду

У Миргороді (Полтавська область) комунальники змушують жителів сумлінно платити за їхні послуги. Однак методи боротьби з боржниками досить приємні. За оплачену квартплату жителям роблять ремонт у під'їзді. Про це інформують у сюжеті Сьогодні.

Під'їзди без боргів тут можна пізнати за новими вікнами та свіжим ремонтом. Мешканка одного з будинків каже, що до ремонту готувалися всім під'їздом. На зборах навіть погоджували колір стін.

Такі правила дійсно мотивують людей вчасно оплачують комунальні послуги. Однак є й ті, хто має заборгованість, а тому стан їх під'їздів не у кращому стані.

Відео: YouTube/Сьогодні)

До речі, відремонтувати комунальники можуть лише 40 в рік. На більше немає грошей, оскільки миргородці заборгували майже три мільйони гривень. Тим не менш, підхід працює і сумлінно платити за послуги стало значно більше людей.

РБК-Україна писало, що українцям виплатили близько 350 млн гривень монетизації субсидій. Гройсман заявив, що ключовою перевагою монетизації стала можливість ефективно споживати ресурси і залишати зекономлені кошти на комунальних платежах для власних потреб.

А також про те, що майже 80% клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" ризикують залишитися без субсидій. У разі простроченої заборгованості на суму понад 340 гривень протягом двох місяців видача державної допомоги призупиняється.

Комунальні лайфхаки: як заощадити на оплаті ЖКГ Підвищення цін на газ в Україні: експерт розповів, який сюрприз готують українцям
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України коммунальные платежи
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся