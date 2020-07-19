У Дніпрі провчили чоловіка, який жорстоко побив дівчину в маршрутці

Маршрутка (фото: РБК-Україна)

Чоловікові помстилися за те, що він з кулаками накинувся на дівчину в маршрутці

У Дніпрі днями побили дівчину в маршрутці, яка оплатила два місця оскільки не хотіла, щоб поруч хтось сидів. На неї накинулися пенсіонерка і чоловік, який бив її кулаком по обличчю. Небайдужі жителі міста знайшли кривдника дівчини і покарали його.

Чоловікові помстилися за побиту дівчину і відправили в нокаут. Відповідне фото опубліковано в Instagram-сторінці "Дніпро Оперативний".

Дніпрі провчили чоловіка, який побив дівчину в маршрутці (фото: instagram.com/dnepr_operative)

Інцидент трапився у маршрутці №101а вчора, 18 липня. Дівчина сиділа поруч з іншою пасажиркою, але місця спереду і ззаду пустували. Інші жінки, які сиділи попереду, почали їй дорікати - мовляв, вона змушує стояти людей, і взагалі оплачувати порожні місця не прийнято.

Відео побиття дівчини в маршрутці ви можете подивитися за цим посиланням.

Пенсіонерки почали лаятися матом і плюватися на дівчину, а потім били її по голові і тягали за волосся. Після цього до конфлікту підключився чоловік, який і завдав кілька ударів дівчині по обличчю.

Закінчилося все тим, що побиту пасажирку витягли з автобуса і порвали її речі.

Нагадаємо, під Києвом п'яна компанія напала на ветерана АТО і його маму. Пенсіонерку госпіталізували медики діагностували у неї численні забої і струс мозку.

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