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Дочка Полякової нарвалася на критику через відверті фото в купальнику

Автор: Марина Настевич

Оля Полякова разом з сім'єю відпочиває на Мальдівах - і якщо сама співачка поки не поспішає ділитися спекотними фото, то її старша дочка Маша вже продемонструвала свою фігуру в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram 16-річна дівчина поділилася кадрами з відвертої фотосесії в басейні.

Юна блогерка позувала в роздільному червоному купальнику. Вона приймала різні пози, щоб показати свою струнку фігуру з усіх ракурсів. Розкішне руде волосся до пояса вона залишила розпущеним.

"Sun vibes", - підписала знімки Маша, що перекладається як "сонячний настрій".

На тлі відкривається мальовничий вид на пальми і блакитне небо.

Маша Полякова порелаксувала в басейні на Мальдівах (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Користувачі мережі почали активно коментувати нові фото дочки поп-діви. Вони поділилися на два табори - одні захоплюються фігурою Маші і обсипають її компліментами, інші ж розгледіли на кадрах фотошоп і порадили дівчині попрацювати над тілом.

  • Невмілий фотошоп найгірший ворог фото
  • Шикарна Маша
  • Моралфаги увійшли в чат. То фігура їх не влаштовує, то фото нібито не за віком
  • Красива дівчинка!
  • Машуля, ти крута, але над фігурою треба працювати ще бааагаатооо
  • Ну що сказати, яблуко від яблуні далеко не падає. Чудово виглядає Марія
  • Попрацюй над фігурою
  • Треба трохи обрости м'ясом - подорослішати. Це фотосесія для більш дорослих жінок
  • Або поганий фотограф, або зарано робити фото в такому ракурсі

Відзначимо, що Маша любить зніматися в купальнику і частенько публікує такі фото, що викликає різну реакцію у підписників. Дівчина намагається не звертати уваги на недоброзичливців, а зіркова мама завжди її підтримує.

Як повідомлялося раніше, 16-річна дочка Полякової розкрила деталі непростих відносин батька з бойфрендом. Маша зізналася, що тато куди суворіше мами і завжди контролює її контакти з хлопцем.

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Оля ПоляковаМаша Полякова