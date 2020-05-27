ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дочці Джонні Деппа – 21: найгарячіші фото моделі

STYLERЖиття    27.05.2020 - 22:24
Дочці Джонні Деппа – 21: найгарячіші фото моделі
Лілі-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Лілі-Роуз Депп відзначає 21-річчя

Лілі-Роуз Депп святкує день народження. Сьогодні, 27 травня, актрисі і моделі виповнився 21 рік. Дівчина народилася в Парижі у 1999 році в родині американського актора Джонні Деппа і французької співачки і актриси Ванесси Параді.

Лілі-Роуз є найстаршою дитиною в родині. У дівчини є молодший брат Джон "Джек" Крістофер Депп III. До школи Лілі-Роуз жила у французькому маєтку План-де-ля-Тур, яке знаходиться недалеко від Сен-Тропе. Пізніше вона переїхала в Лос-Анджелесі, де пройшли її шкільні роки.

Дочці Джонні Деппа – 21: найгарячіші фото моделіДочці Джонні Деппа – 21: найгарячіші фото моделі

Лілі-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Вперше Лілі-Роуз знялася в кіно у 2013 році, коли їй було 14 років. Це був фільм Кевіна Сміта "Бивень", де знімався також і її батько. Наступним фільмом став "Йогануті" (2016), де також знімався Джонні Депп.

Дочці Джонні Деппа – 21: найгарячіші фото моделі

Лілі-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Після цього вийшов фільм "Планетаріум" (2016), в якому Лілі-Роуз грала разом з Наталі Портман. Також у 2016 вийшов третій фільм з участю молодої актриси - "Танцівниця", за який її номінували на кінопремію Сезар, як Саму перспективну актрису і Люм'єр, як Кращу нову актрису.

Дочці Джонні Деппа – 21: найгарячіші фото моделіДочці Джонні Деппа – 21: найгарячіші фото моделі

Лілі-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

З останніх її фільмів можна виділити історичний фільм "Король", який після показу в кінотеатрах також став доступний на Netflix.

Дочці Джонні Деппа – 21: найгарячіші фото моделі

Лілі-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Що стосується особистого життя Лілі-Роуз Депп, то вона його приховує від сторонніх очей. Відомо, що у 2018 році вона розійшлася з моделлю Эшем Стайместом, стосунки з яким тривали більш як два роки.

Дочці Джонні Деппа – 21: найгарячіші фото моделі

Лілі-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Дівчині також приписували романи з моделлю Стелою Максвелл і актором Тімоті Шаламе.

Дочці Джонні Деппа – 21: найгарячіші фото моделі

Лілі-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Нагадаємо, дочка Джонні Деппа показала всі принади в прозорому вбранні "драма квін" на червоній доріжці премії BAFTA-2020.

Раніше екс-дружина Джонні Деппа була помічена за жарким поцілунком з онкохворою жінкою.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України шоубиз
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся