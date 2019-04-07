На Донеччині загинули два бійця ВСУ: усі подробиці

На Донбасі в зоні проведення ОНС в районі хутора Вільный загинули двоє українських військових Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних Сил в Facebook.

Наголошується, що бійці ВСУ Дмитро Стрекнев та Іван Лисиця загинули 6 квітня в бою з найманцями РФ, які стріляли по наших позиціях з 82-мм мінометів, АГС та ЛКК.

Дмитро Стрекнев був гранатометчиком, а Іван Лисиця - номером кулеметного розрахунку. Вони вогнем змусили ворога припинити обстріл, але самі отримали важкі кульові поранення, які були не сумісні з життям.

Командування Об'єднаних сил вирішило посмертно нагородити військовослужбовців за мужність і героїзм.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ Юрій Фармагей загинув на Сході України від кулі снайпера. Про час прощання з героєм не повідомлялося.

Ми також писали про те, що 2 квітня на Донбасі загинула кулеметниця і волонтер Яна Червона і її бойовий побратим Сергій Мілютін. При цьому президент України Петро Порошенко розповів, що він знав Яну як волонтера і людини веселої вдачі.

Раніше повідомлялося про те, що на фронті на Донбасі у березні загинули десять українських військовослужбовців. При цьому наймолодшому бійцеві було всього 19 років. Герої до останнього подиху боролися з окупантами за нашу свободу і мирне небо над Україною.