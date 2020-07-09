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На Донбасі помер нагороджений терорист з бази "Миротворець": ховати нема за що

Четвер 09 липня 2020 17:40
На Донбасі помер нагороджений терорист з бази "Миротворець": ховати нема за що
На Донбасі помер терорист з бази "Миротворець" (фото: sud.ua)
Автор: Светлана Мащенко

На Донбасі всім миром збирають гроші на похорон терориста, внесеного до бази "Миротворця"

На окупованій частині Донбасу терорист помер Дмитро Поплавка, який отримав від бойовиків нагороди "за захист Донбасу". Бойовик після обміну полоненими 2017-го жив у гуртожитку з дружиною-інвалідом, тепер же ховати його просто нема за що.

В мережі на це звернув увагу блогер, офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Як виявилося, бойовик Поплавка в останні дні життя ледь зводив кінці з кінцями в гуртожитку, звідки його з дружиною хотіли виселити. 55-річний "Ополченець першої хвилі", як пишуть про нього окупанти, помер 8 липня природною смертю - від інфаркту. Тепер постало питання про поховання, але ховати нема за що. У мережі збирають гроші, щоб "попрощатися з бойовиком".

На Донбасі помер нагороджений терорист з бази &quot;Миротворець&quot;: ховати нема за що

На Донбасі помер терорист з "Миротворця" (фото: Telegram/Анатолій Штірліц)

Дмитро Поплавка - уродженець села Карлівка Мар'їнського району Донецької області. Зник він в Орловці Ясинуватського району. В "Миротворці" Поплавка опинився в 2016-му, як "особа, що переховується від суду".

"200 бригада. 08.07.2020 Дмитро Поплавця пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Інфаркт", - зазначив Анатолій Штірліц.

Раніше ми писали, що бойовики довели Донбас до екокатастрофи і самі визнали це.

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