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Комаровський розповів, як правильно парити ноги: багато хто робить цю помилку

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П'ятниця 18 лютого 2022 15:12
Комаровський розповів, як правильно парити ноги: багато хто робить цю помилку Фото: Комаровський розвіяв міф про ванни для ніг (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Styler

Доктор Євген Комаровський часто відповідає на питання підписників і підіймає актуальні питання у сфері лікування дітей і дорослих, розвіює поширені міфи та з гумором коментує новини медицини.

Так, у постійній рубриці "Комаровості" на сторінці в Instagram він розповів, при якій температурі парити ноги, а також пояснив, чому люди дивляться в екран телефонів без причини.

Лікар назвав оптимальні температурні умови для ножних ванн.

"50 градусів максимум, краще - 40. У старих книжках написано, що для ножних ванн використовується вода близько 40 градусів, а у нас вважається, що чим ближче ця вода до окропу, тим це ефективніше. Тобто, якщо ви дістали ногу в пухирях, то ваш грип пройде прямо завтра", - іронізував лікар.

Також доктор Комаровський розповів про причини поганої звички сучасних людей - без причини й приводу витріщатися на екран смартфона.

"Виявляється, в принципі, всі люди мають звичку копіювати те, що роблять оточуючі", - поділився лікар висновками італійських вчених.

Так, дослідники з Італії спостерігала за поведінкою 88 жінок і 96 чоловікам у 820 різних природних ситуаціях (в барах, ресторанах, під час дружніх зустрічей).

Виявилося, що 50 % учасників експерименту дивилися на екран телефону протягом 30 секунд після того, як хтось поблизу робив так само.

"Це тенденція до наслідування, називається "ефект хамелеона", - пояснив Комаровський.

Доктор уточнив, що відсутність смартфона в таких ситуаціях може навіть спровокувати соціальну ізоляцію і створити у людини без телефону в руках відчуття відчуженості від більшості.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розвінчав варварський метод лікування застуди.

До слова, Євген Комаровський озвучив назву небезпечних ліків при температурі у дітей.

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Доктор Комаровский
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