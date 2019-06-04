Знову дощі та зливи: яким областям не пощастить

5 червня погода в Україні буде досить неоднозначною. У деяких областях буде смажити сонце, в інших, навпаки, очікуються грози і зливи. Про це інформує Наталка Діденко в соціальній мережі Facebook.

"Україна буде залишатися однією з найбільш спекотних країн Європи: завтра вдень очікується +24 +29 градусів, на Сході та Півдні +28 +33 градуси", - пише синоптик.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Діденко зазначає, що поки українці будуть насолоджуватися теплом, у Франції, Великобританії, Іспанії та Португалії в середу вдарять холоди, температура опуститься до +10 +15 градусів.

Після цього Діденко додала, що в деяких регіонах України знову очікуються зливи та сильні вітри. "У більшості областей України завтра знову дощі або й зливи, грози, під час грози - шквали і град", - пише експерт.

У Києві завтра місцями очікується дощ і гроза, температура повітря вночі становитиме +17 +19 градусів, а вдень триматиметься близько позначки в 27 градусів.

Скрін: (facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що величезний град пошкодив дахи будинків і знищив частину посівів у Миколаївській області.

Нагадаємо, під час фестивалю Kozak Fest у Дніпропетровській області через негоду обвалився дах сцени. Загинув один із співробітників обслуговуючого персоналу заходу.

Ми писали, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Автомобілі їхали по потокам води з крижаною кіркою з граду.