DZIDZIO розповів про найромантичніший вчинок, після якого "літав над землею"

"Ще в шкільні часи, пам’ятаю, одній дівчині подарував жувальну гумку "Love is…". Її тоді було нелегко знайти, але були знайомі, які з Польщі привозили такі речі. А мені у відповідь передали анкету, де 17-м питанням було: "Кого ти любиш?" Я написав, а потім натер іншою гумкою листок, щоб пахло", - пригадав артист.

DZIDZIO (фото: канал "Україна")

За словами зіркового співака, момент, коли він передавав назад ту анкету, був дуже хвилюючим і закарбувався в пам’яті на все життя.

"Потім ще місяць натхненно літав над землею - не ходив, а парив до школи! Просто неймовірно, адже це те, що людину надихає і окриляє - любов! Хочу побажати, щоб кожен підходив до будь-якої справи саме з такими почуттями", - поділився DZIDZIO.

DZIDZIO - романтична натура (фото: instagram.com/dzidzio)