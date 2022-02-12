Катерина Кухар підкорила романтичним фотосетом і розкрила їх з чоловіком традиції на День закоханих

Напередодні Дня закоханих українська прима-балерина і керівник хореографічного коледжу Катерина Кухар розповіла, які традиції є у них з чоловіком Олександром Стояновим на 14 лютого. Також артистка знялася в ніжній фотосесії і показала романтичне відео, в якому вона танцює серед квітів.
За словами Катерини, у них з чоловіком, з яким вони разом вже 12 років, є дві головні традиції.
"На День святого Валентина у нас дві незмінні традиції. Перше - ми завжди в цей день танцюємо, як правило, у Франції, але в минулому році і в цьому році танцюємо в Україні найромантичніший балет "Ромео і Джульєтта". Цього року даємо виставу в Одеському оперному театрі. Друга незмінна традиція - Стоянов дарує мені вранці коробочку шоколадних цукерок, як валентинку, і квіти. Його квіти завжди для мене особливі", - поділилася Кухар.
При цьому балерина зізналася, що іноді фліртує з іншими чоловіками - і її обранець нормально на це реагує.
"Жінка повинна завжди відчувати себе бажаною і коханою. І, звичайно ж, жінці необхідно оточувати себе увагою чоловіків, і мій чоловік до цього дуже спокійно ставиться. Напевно, потрібно бути дуже впевненим у собі, щоб дозволяти своїй жінці легкий флірт. Стоянов знає, що мій флірт і кокетство не означають нічого такого. Це моя емоційна складова, як актриси", - зазначила Катерина.
Її чоловік знає толк і в подарунках для коханої жінки.
"Стоянов знає, що для мене важливі речі і атмосфера, які мене оточують і надихають. Жити потрібно зі смаком, тут і зараз, щоб буденність надихала і дарувала сили і позитивні емоції. Він знає, що квіти викликають у мене особливий захват, знає, які я люблю, що я люблю вишукані букети, які часом говорять більше ніж слова", - розповіла балерина.
До речі, подарунки і квіти від шанувальників Кухар теж завжди забирає додому.
"Небайдужість до квітів у мене від моєї бабусі, вона завжди їх дуже любила, на її підвіконнях завжди цвіли фіалки. На моїх підвіконнях також квіти, тільки в моєму випадку це орхідеї, які я везу навіть часто в літаку після гастролей. Всі подарунки і квіти від шанувальників завжди обов'язково забираю. Квіти - додому і на роботу, ставлю у вази, доглядаю за ними, як за дітьми", - зізналася зірка.
Часом крім квітів трапляються і вельми незвичайні презенти.
"Трапляється, що разом з квітами передають і оригінальні подарунки. Нещодавно в букеті була баночка ікри, часто дарують картини, дуже незвичайні були з пластиліну і шкіри. Якось подарували глінтвейн в термосі на виставі "Майстер і Маргарита", Біблію в турі по Україні. Дарують м'які іграшки, особливо у Франції. Але квіти - це завжди окрема любов", - каже Кухар.
Раніше ми повідомляли, що Катерина Кухар вперше відверто відповіла, чи дійсно вона вагітна.
Ми також писали про те, що Кухар і Стоянов зворушили ніжними зізнаннями у річницю весілля. Подружжя разом вже 12 років. Пара виховує двох дітей - сина Тимура (від першого шлюбу балерини) і дочку Анастасію.