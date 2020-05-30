Економіка України продовжить падіння: експерти дали детальний прогноз

Економіка України після пандемії коронавіруса на тлі глобальної кризи істотно погіршиться. Падіння економіки у 2020 році очікується на рівні 4-8%. Головною причиною такого удару є карантин, введений на тлі пандемії коронавіруса, а також наслідки боротьби з інфекцією всередині країни. Про це йдеться у презентації програми стимулювання економіки, яку раніше Кабмін схвалив на засіданні.

За даними Кабміну, завершення кризи буде дуже нескоро.

"Економічна рецесія не закінчиться одночасно з припиненням поширення коронавіруса, і зниження ВВП може тривати протягом року. <...> За прогнозами МВФ, очікується падіння світової економіки на 3%. Своєю чергою, Україна традиційно є більш вразливою до економічних шоків: ВВП може впасти на 4-8% у порівнянні з 2019 роком", – йдеться в матеріалах Кабміну.

При цьому, як уточнили в уряді, ризики для України пов'язані також з несприятливою ситуацією на зовнішніх і внутрішніх ринках, включаючи сировинні. Одним з важливих факторів також є зміна глобальних виробничих ланцюжків. Навіть якщо вітчизняні виробники в них не беруть участі, це впливає на вартість товарів, що "б'є" по Україні, яка має відкриту експортно-орієнтовану економіку.

Виходячи з презентації програми стимулювання економіки, для України 2020 рік буде складним: очікується падіння експорту та імпорту (на 10% і 14,5% відповідно), зростання дефіциту бюджету (до 8% ВВП) і підвищення рівня безробіття (до 9,5%).

Найбільші втрати очікуються у сфері промисловості та оптової/роздрібної торгівлі. При цьому єдиним сектором, який може збільшити свою економічну роль в результаті кризи, є охорона здоров'я:

Нагадаємо, що наступного тижня Кабмін внесе до Верховної ради програму економічного відновлення України. Програма розрахована на три роки та передбачає 230 заходів.

РБК-Україна писало, що Шмигаль анонсував плани Кабінету міністрів провести реформу дерегуляції, так звану "регуляторну гільйотину", для полегшення роботи малого бізнесу.

За прогнозом НБУ, в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році.