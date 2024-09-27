Экспертное жюри будет оценивать работы участников конкурса эссе музея "Голоса Мирных"

Их участие усилит авторитетность и объективность в выборе талантливых эссе и выборе победителей. Одним из участников жюри стал Иван Степурин, известный украинский издатель, основатель и руководитель издательства "Саммит-Книга".

"Как издатель имел честь быть причастным к выходу в свет уникальной фотокниги "Донбасс и Мирные" Фонда Рината Ахметова, что дало мне возможность познакомиться с сильными и гордыми людьми, которые, несмотря на пережитые ужасы войны и личные трагедии, сохранили любовь к жизни и вере" в лучшее будущее своей страны. Эссе молодых людей ценны не только как исторические свидетельства очевидцев войны, но прежде всего как манифест тех, кто будет отстраивать свою любимую Родину из пепла и развалин», - отмечает Иван.

К участию в Конкурсе эссе "1000 дней войны. Мой путь" приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты I-II курсов колледжей, заведений профессионального (профессионально-технического) образования, учителя общеобразовательных учебных заведений, колледжей и заведений профессионального (профессионально-технического) образования всех областей Украины.

Подать эссе можно до 20 октября 2024 только через официальную регистрационную форму на сайте Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями конкурса.

Полезная шпаргалка для участников.

Победители будут объявлены 20 декабря 2024 года на сайте Музея. Они получат дипломы и полезные подарки. Лучшие работы станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - крупнейшей в мире коллекции историй о войне в Украине, содержащей уже 120 тысяч живых историй из первых уст.

Организаторами Конкурса есть Фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины. Цель – подчеркнуть значение мира как главной ценности общества, силу духа молодежи Украины, несмотря на войну, ее умение находить свет в темные времена и уверенно смотреть в будущее.